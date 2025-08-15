La vicegobernadora Gisela Scaglia entregó equipamiento adquirido con fondos provenientes de subastas de bienes incautados al delito y recorrió obras por más de $783 millones.
Provincia completó mantenimiento del sistema de defensa del Gran Santa Fe
La obra se ejecutó en su totalidad con el 80 % del presupuesto. La inversión, de más de 10.000 millones de pesos, reforzó la infraestructura hídrica en localidades clave del área metropolitana.Santa FeHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe finalizó las tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensa contra inundaciones del Gran Santa Fe, alcanzando todos los objetivos del proyecto con solo el 80 % del presupuesto previsto.
La intervención, realizada a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos, abarcó puntos estratégicos como Santa Fe capital, San José del Rincón, Colastiné Norte y Sur, Alto Verde, La Guardia y Campo del Medio. La inversión superó los 10.000 millones de pesos y permitió recuperar, mejorar y reforzar la infraestructura hídrica de zonas críticas.
El ministro Lisandro Enrico destacó que “es la primera vez que se realiza un mantenimiento integral del sistema de defensas de la ciudad de Santa Fe, que tiene más de 30 años en funcionamiento”. Las acciones incluyeron alteos, limpieza de taludes y reservorios, construcción de playas de maniobra, reparación de descargas pluviales, revestimiento de canales, obras de protección y la provisión de siete bombas nuevas para estaciones de bombeo.
Además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 9.000 metros de canales de guarda y limpieza de 7 kilómetros del canal Las Mandarinas. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, subrayó que se fortaleció el sistema operativo con nuevo equipamiento y mejoras en accesos, para garantizar la operatividad durante lluvias intensas.
Pullaro: “Estamos poniendo las bases para tener el sistema educativo más robusto de la República Argentina”
El gobernador firmó convenios con 61 municipios y comunas en el marco del Programa 1000 Aulas. La inversión supera los 4.100 millones de pesos.
YPF aplicó nuevos cambios en sus precios en Santa Fe
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
Créditos Nido: un año cumpliendo el sueño de la casa propia
El programa provincial de préstamos hipotecarios con la tasa más baja del país ya otorgó más de $18.000 millones para que familias de los 19 departamentos construyan, compren o amplíen sus viviendas. Esta semana se sortearán 400 nuevos créditos.
Santa Fe Business Forum: más empresas locales rumbo al mundo
Del 1 al 5 de septiembre, Rosario será sede de la segunda edición del foro que conecta a firmas santafesinas con compradores internacionales. Se esperan más de 1.000 empresas locales y 250 compradores de 40 países.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Incendio destruyó un automóvil en calle 46 bis
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
Santiago del Estero: apartan a una maestra jardinera por denuncias de abuso sexual a niños de 3 años
La causa se inició el 6 de agosto.
El INTI les pedirá a los senadores que voten la derogación del decreto que modifica el organismo
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.