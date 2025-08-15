Provincia completó mantenimiento del sistema de defensa del Gran Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe finalizó las tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensa contra inundaciones del Gran Santa Fe, alcanzando todos los objetivos del proyecto con solo el 80 % del presupuesto previsto.

La intervención, realizada a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos, abarcó puntos estratégicos como Santa Fe capital, San José del Rincón, Colastiné Norte y Sur, Alto Verde, La Guardia y Campo del Medio. La inversión superó los 10.000 millones de pesos y permitió recuperar, mejorar y reforzar la infraestructura hídrica de zonas críticas.

El ministro Lisandro Enrico destacó que “es la primera vez que se realiza un mantenimiento integral del sistema de defensas de la ciudad de Santa Fe, que tiene más de 30 años en funcionamiento”. Las acciones incluyeron alteos, limpieza de taludes y reservorios, construcción de playas de maniobra, reparación de descargas pluviales, revestimiento de canales, obras de protección y la provisión de siete bombas nuevas para estaciones de bombeo.

Además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 9.000 metros de canales de guarda y limpieza de 7 kilómetros del canal Las Mandarinas. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, subrayó que se fortaleció el sistema operativo con nuevo equipamiento y mejoras en accesos, para garantizar la operatividad durante lluvias intensas.