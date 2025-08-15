Donald Trump lanzó una medida para que los jubilados dejen de pagar impuestos

Lula da Silva rechaza críticas de Trump sobre comercio con Brasil
El presidente brasileño negó que su país sea un “mal socio comercial” y advirtió que no se arrodillará ante el gobierno estadounidense.
El presidente de EE. UU. firmó una proclama que exime a la mayoría de los jubilados del pago de impuestos sobre su seguro social, en el marco del 90° aniversario del programa.InternacionalesHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una proclama presidencial con motivo del 90° aniversario del Acta del Seguro Social, ley sancionada en 1935 por Franklin D. Roosevelt que estableció una red federal de apoyo para ciudadanos en situaciones de desempleo, enfermedad, discapacidad, fallecimiento y vejez.
Entre los puntos centrales del anuncio, Trump destacó que, gracias a disposiciones incluidas en el paquete de gasto republicano denominado One Big Beautiful Bill, la mayoría de los adultos mayores dejarán de pagar impuestos sobre sus beneficios del Seguro Social. El mandatario calificó la medida como “el mayor recorte de impuestos para personas mayores en la historia de nuestro país”.
La administración enumeró otros logros vinculados al programa, como la entrega de más de 3,1 millones de pagos adelantados por un total de 17 mil millones de dólares, la reducción del tiempo de espera telefónica promedio de 30 a 6 minutos, la modernización tecnológica para agilizar trámites y la aplicación de controles para evitar fraudes y pagos indebidos, incluidos aquellos dirigidos a personas fallecidas o inmigrantes en situación irregular.
Trump reafirmó su compromiso de proteger el Seguro Social y Medicare, y de garantizar que las futuras generaciones cuenten con seguridad de ingresos al llegar a la jubilación. El anuncio refuerza su base electoral entre los votantes mayores, presentando su gestión como defensora de los beneficios sociales tradicionales y promotora de un sistema más eficiente y seguro.
El presidente brasileño negó que su país sea un “mal socio comercial” y advirtió que no se arrodillará ante el gobierno estadounidense.
Do Hyeong Kwon admitió su responsabilidad en el colapso de USD 40.000 millones que afectó a inversionistas de todo el mundo.
Un informe del Congreso estadounidense advierte que las normas europeas de moderación de contenido afectan la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
El índice de precios subió menos de lo previsto y abre la puerta a una baja de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.
Brian Kemp, aliado de Donald Trump, llegará a fines de agosto para reforzar vínculos estratégicos entre la Guardia Nacional de su estado y las Fuerzas Armadas argentinas. Prevén ejercicios combinados cerca de la central nuclear Atucha.
El presidente de EE.UU. anunció el control federal de la policía capitalina y el despliegue de tropas para enfrentar la delincuencia y la falta de vivienda.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.