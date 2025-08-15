Donald Trump lanzó una medida para que los jubilados dejen de pagar impuestos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una proclama presidencial con motivo del 90° aniversario del Acta del Seguro Social, ley sancionada en 1935 por Franklin D. Roosevelt que estableció una red federal de apoyo para ciudadanos en situaciones de desempleo, enfermedad, discapacidad, fallecimiento y vejez.

Entre los puntos centrales del anuncio, Trump destacó que, gracias a disposiciones incluidas en el paquete de gasto republicano denominado One Big Beautiful Bill, la mayoría de los adultos mayores dejarán de pagar impuestos sobre sus beneficios del Seguro Social. El mandatario calificó la medida como “el mayor recorte de impuestos para personas mayores en la historia de nuestro país”.

La administración enumeró otros logros vinculados al programa, como la entrega de más de 3,1 millones de pagos adelantados por un total de 17 mil millones de dólares, la reducción del tiempo de espera telefónica promedio de 30 a 6 minutos, la modernización tecnológica para agilizar trámites y la aplicación de controles para evitar fraudes y pagos indebidos, incluidos aquellos dirigidos a personas fallecidas o inmigrantes en situación irregular.

Trump reafirmó su compromiso de proteger el Seguro Social y Medicare, y de garantizar que las futuras generaciones cuenten con seguridad de ingresos al llegar a la jubilación. El anuncio refuerza su base electoral entre los votantes mayores, presentando su gestión como defensora de los beneficios sociales tradicionales y promotora de un sistema más eficiente y seguro.