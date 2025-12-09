Descubren una nueva especie de sapo con rasgos anatómicos inéditos
El anfibio fue identificado en las montañas de Guangdong y presenta particularidades físicas y reproductivas que no se habían registrado en otros sapos cornudos de la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con el régimen venezolano al afirmar que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y no descartar una intervención militar. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Politico, donde el mandatario evitó confirmar si Washington evalúa el envío de tropas, al señalar que no puede “comentar sobre estrategia militar”.
El intercambio se produjo mientras avanza la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva desplegada desde noviembre para combatir el narcotráfico y las organizaciones que Washington identifica como “narcoterroristas” en el hemisferio occidental. El operativo está liderado por el Comando Sur y cuenta con la presencia del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe, acompañado por un amplio despliegue naval y aéreo que incluye destructores, un submarino y aeronaves de patrullaje. Participan unos 15.000 efectivos, entre ellos 4.000 marines.
Trump sostuvo además que el régimen venezolano habría enviado a Estados Unidos personas vinculadas a actividades criminales, entre ellas individuos provenientes de prisiones y centros psiquiátricos. Mencionó también el avance del Tren de Aragua en la región y apuntó contra la administración de Joe Biden por la situación migratoria.
Consultado sobre los objetivos de su gobierno, el mandatario aseguró que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”. También destacó su relación con comunidades de origen venezolano en Florida, especialmente en la ciudad de Doral, donde opera uno de sus complejos.
La respuesta del chavismo no tardó en llegar. Caracas calificó la operación estadounidense como una “escalada guerrerista” y anunció el despliegue de 200.000 militares en tareas defensivas. El régimen advirtió sobre posibles incidentes en rutas marítimas utilizadas por las fuerzas norteamericanas.
Desde el inicio de “Lanza del Sur”, Washington confirmó varios ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Entre los episodios más recientes se registran operativos el 1 y el 14 de noviembre, que dejaron un total de siete personas fallecidas. Estados Unidos sostiene que muchas de estas lanchas operan para redes asociadas al Cártel de los Soles, estructura que, según el Pentágono, funciona bajo el amparo del Estado venezolano.
La situación mantiene en máxima alerta a la región, mientras continúan los movimientos diplomáticos y militares en torno a la crisis venezolana.
El presidente Nicolás Maduro advirtió que su país enfrentará las amenazas de Estados Unidos defendiendo la independencia nacional, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
El presidente de EE.UU. advirtió al líder venezolano que aumentará la presión militar y política si él y los principales jerarcas del régimen no abandonan el poder. La conversación incluyó un mensaje directo contra los carteles de la droga.
El Pontífice partió rumbo a Turquía y Líbano en una gira marcada por mensajes de unidad y paz. Saludó a los 81 periodistas que lo acompañan y destacó la importancia del diálogo en una región atravesada por conflictos.
Dos miembros de la Guardia Nacional fallecieron tras un ataque armado en Washington D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca. El agresor fue detenido y permanece bajo investigación.
El presidente de Estados Unidos endureció su postura y respaldó las declaraciones de la congresista republicana María Salazar, quien habló de una posible intervención.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.