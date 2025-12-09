El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con el régimen venezolano al afirmar que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y no descartar una intervención militar. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Politico, donde el mandatario evitó confirmar si Washington evalúa el envío de tropas, al señalar que no puede “comentar sobre estrategia militar”.



El intercambio se produjo mientras avanza la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva desplegada desde noviembre para combatir el narcotráfico y las organizaciones que Washington identifica como “narcoterroristas” en el hemisferio occidental. El operativo está liderado por el Comando Sur y cuenta con la presencia del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe, acompañado por un amplio despliegue naval y aéreo que incluye destructores, un submarino y aeronaves de patrullaje. Participan unos 15.000 efectivos, entre ellos 4.000 marines.

Trump sostuvo además que el régimen venezolano habría enviado a Estados Unidos personas vinculadas a actividades criminales, entre ellas individuos provenientes de prisiones y centros psiquiátricos. Mencionó también el avance del Tren de Aragua en la región y apuntó contra la administración de Joe Biden por la situación migratoria.

Consultado sobre los objetivos de su gobierno, el mandatario aseguró que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”. También destacó su relación con comunidades de origen venezolano en Florida, especialmente en la ciudad de Doral, donde opera uno de sus complejos.

La respuesta del chavismo no tardó en llegar. Caracas calificó la operación estadounidense como una “escalada guerrerista” y anunció el despliegue de 200.000 militares en tareas defensivas. El régimen advirtió sobre posibles incidentes en rutas marítimas utilizadas por las fuerzas norteamericanas.

Desde el inicio de “Lanza del Sur”, Washington confirmó varios ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Entre los episodios más recientes se registran operativos el 1 y el 14 de noviembre, que dejaron un total de siete personas fallecidas. Estados Unidos sostiene que muchas de estas lanchas operan para redes asociadas al Cártel de los Soles, estructura que, según el Pentágono, funciona bajo el amparo del Estado venezolano.

La situación mantiene en máxima alerta a la región, mientras continúan los movimientos diplomáticos y militares en torno a la crisis venezolana.