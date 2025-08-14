Docentes de AMSAFE rechazaron la propuesta salarial provincial

Los docentes públicos de la provincia de Santa Fe, nucleados en AMSAFE, rechazaron la propuesta paritaria presentada por el gobierno provincial. En la votación realizada en la asamblea provincial, no se registraron mociones de aprobación y la totalidad de los afiliados optó por el rechazo, solicitando la convocatoria a una nueva instancia de negociación.

El secretario general de AMSAFE, Gustavo Alonso, informó que la resolución incluye tres actividades de alcance provincial. La primera será el 20 de agosto, con una concentración frente a la sede de IAPOS para entregar petitorios y denunciar la situación de la obra social.

El 26 de agosto se realizará una manifestación frente a la Caja de Jubilaciones, con el objetivo de exigir el cumplimiento del 82% móvil, el pago simultáneo a jubilados y activos, y la derogación de la reforma previsional.

Finalmente, el 3 de septiembre se llevarán adelante marchas de antorchas en distintos puntos de la provincia para visibilizar la situación salarial y laboral que atraviesan los docentes santafesinos.