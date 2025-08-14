Docentes de AMSAFE rechazaron la propuesta salarial provincial

Estatales santafesinos definen hoy la propuesta salarial del Gobierno
UPCN informará pasado el mediodía si acepta o rechaza el aumento del 7% en seis tramos y el piso salarial mínimo propuesto por la Provincia.
Los docentes públicos de la provincia de Santa Fe, nucleados en AMSAFE, rechazaron la propuesta paritaria presentada por el gobierno provincial. En la votación realizada en la asamblea provincial, no se registraron mociones de aprobación y la totalidad de los afiliados optó por el rechazo, solicitando la convocatoria a una nueva instancia de negociación.
El secretario general de AMSAFE, Gustavo Alonso, informó que la resolución incluye tres actividades de alcance provincial. La primera será el 20 de agosto, con una concentración frente a la sede de IAPOS para entregar petitorios y denunciar la situación de la obra social.
El 26 de agosto se realizará una manifestación frente a la Caja de Jubilaciones, con el objetivo de exigir el cumplimiento del 82% móvil, el pago simultáneo a jubilados y activos, y la derogación de la reforma previsional.
Finalmente, el 3 de septiembre se llevarán adelante marchas de antorchas en distintos puntos de la provincia para visibilizar la situación salarial y laboral que atraviesan los docentes santafesinos.
La provincia cuestiona la eliminación de la participación formal de las provincias en la actualización del Código Alimentario y advierte riesgos productivos y sanitarios.
El gobernador recorrió las instalaciones portuarias junto a las nuevas autoridades y destacó la recuperación de embarques, la conexión con aeropuertos y la mirada federal para potenciar el desarrollo económico.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
La adquisición incluye gastos de logística, seguros y capacitación, pero genera críticas por las reasignaciones presupuestarias desde partidas destinadas a obras públicas.
Un tuit de Pedro Peretti encendió las versiones sobre una posible candidatura nacional de la dirigente rosarina.
Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.
Pullaro firmó convenios con 61 municipios y comunas para ampliar infraestructura escolar. Villa Cañás, Firmat y Rufino sumarán espacios educativos.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.