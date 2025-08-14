Incendio destruyó un automóvil en calle 46 bis

Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.

Este jueves, alrededor de las 11:45, un incendio vehicular se registró en calle 46 bis, entre 49 y 47, en Villa Cañás.

Según informaron desde el cuartel local, una mujer que circulaba con su automóvil advirtió el inicio del fuego y dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios. Al arribar, las dotaciones comenzaron las tareas de extinción y enfriamiento para controlar la situación.

A pesar de la rápida intervención, los daños materiales fueron totales. No se registraron personas heridas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, personal policial y agentes de Tránsito municipal, quienes colaboraron en el operativo y en la seguridad del sector.

