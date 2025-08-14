Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
Incendio destruyó un automóvil en calle 46 bis
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.Villa CañásHace 6 horasLORENA ACOSTA
Este jueves, alrededor de las 11:45, un incendio vehicular se registró en calle 46 bis, entre 49 y 47, en Villa Cañás.
Según informaron desde el cuartel local, una mujer que circulaba con su automóvil advirtió el inicio del fuego y dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios. Al arribar, las dotaciones comenzaron las tareas de extinción y enfriamiento para controlar la situación.
A pesar de la rápida intervención, los daños materiales fueron totales. No se registraron personas heridas.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, personal policial y agentes de Tránsito municipal, quienes colaboraron en el operativo y en la seguridad del sector.
Villa Cañás celebrará el Día de la Pachamam
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.
Recambio y reposición de árboles en Villa Cañás
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
Vecinos de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas y un paseo en bicicleta, en una tarde que reunió deporte, música y personajes infantiles.
La Escuela de Educación Técnica N.º 652 celebra 75 años con actividades y una gran cena aniversario
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
Avanzan obras de mejorado en calles de Villa Cañás
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andriani, detalló el alcance del plan de colocación de piedra y mejoras en arterias clave de la ciudad, en diálogo con Oscar Canavese para Novedades del Sur y Sonic TV.
Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.
Pullaro firmó convenios con 61 municipios y comunas para ampliar infraestructura escolar. Villa Cañás, Firmat y Rufino sumarán espacios educativos.
