Incendio destruyó un automóvil en calle 46 bis

Este jueves, alrededor de las 11:45, un incendio vehicular se registró en calle 46 bis, entre 49 y 47, en Villa Cañás.

Según informaron desde el cuartel local, una mujer que circulaba con su automóvil advirtió el inicio del fuego y dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios. Al arribar, las dotaciones comenzaron las tareas de extinción y enfriamiento para controlar la situación.

A pesar de la rápida intervención, los daños materiales fueron totales. No se registraron personas heridas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, personal policial y agentes de Tránsito municipal, quienes colaboraron en el operativo y en la seguridad del sector.