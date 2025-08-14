Concejales advierten por obras inauguradas sin ordenanza en Villa Cañás

En diálogo con medios locales, la concejal Carolina Rodríguez expresó su preocupación por la inauguración de obras públicas en Villa Cañás sin contar con la ordenanza correspondiente. Señaló que proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones ya están en funcionamiento, pero fueron enviados al Concejo para su aprobación una vez finalizados.

“Es como hacer una fiesta y pedir la autorización después”, graficó Rodríguez, quien remarcó que el Concejo es el órgano de control y debe intervenir antes de la ejecución. La edil insistió en que, si bien existe diálogo con el Ejecutivo, “en los hechos se ignora al Concejo”, lo que obliga a repensar el trabajo conjunto.

En la sesión también se abordó la actualización de la unidad tributaria municipal, que pasa de 20 a 45 pesos, un ajuste que impactará en las facturas a partir del mes próximo. La concejal explicó que el cálculo se realiza cada dos meses y considera la inflación, el valor del litro de gasoil y las paritarias municipales, que representan el 70% de la incidencia.

Además, se trataron proyectos de formalidad administrativa, como la aceptación de terrenos donados por el Obispado de Venado Tuerto, y se presentaron minutas de comunicación para relevar los inmuebles municipales y el estado de caminos rurales.

Por otra parte, Rodríguez confirmó que el Concejo está trabajando en la actualización del Código de Faltas y del Código de Convivencia, con el objetivo de modernizar sanciones y normativas antes de fin de año.

La concejal recordó que el Concejo recibe reclamos y consultas de vecinos en su sede, de lunes a viernes de 8 a 12, y que las minutas de comunicación son una herramienta legítima para solicitar información y canalizar inquietudes ciudadanas.