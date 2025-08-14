Preso venadense operado tras ingerir una bombilla

Detienen a un hombre por raptar a una menor en Junín
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
El interno, alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, fue intervenido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y permanece internado.
Un preso oriundo de Venado Tuerto tuvo que ser operado de urgencia luego de ingerir una bombilla de mate en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800. El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando el interno pidió asistencia médica por un fuerte dolor estomacal.
Se trata de Oscar Fabián Rodríguez, de 35 años, quien fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí, los estudios radiográficos revelaron que el objeto se encontraba atravesado transversalmente en la zona toracoabdominal.
El paciente fue intervenido quirúrgicamente y los médicos lograron extraer la bombilla sin complicaciones mayores. Rodríguez se encuentra en situación de encierro desde el 5 de febrero de 2016, cumpliendo condena por abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto y amenazas simples. Permanece internado bajo custodia.
El operativo de la PDI se originó tras una denuncia del intendente Leonel Chiarella y permitió secuestrar drogas, armas y dinero en efectivo.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
Dos hombres y una mujer de Venado Tuerto fueron imputados por juego clandestino virtual y deberán pagar una caución de $15 millones cada uno. La investigación sigue en curso.
El Ministerio Público de la Acusación confirmó que las partes encontradas en contenedores y en el relleno sanitario de Ricardone pertenecen a la misma persona. La investigación continúa.
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.