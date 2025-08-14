Preso venadense operado tras ingerir una bombilla

Un preso oriundo de Venado Tuerto tuvo que ser operado de urgencia luego de ingerir una bombilla de mate en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800. El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando el interno pidió asistencia médica por un fuerte dolor estomacal.

Se trata de Oscar Fabián Rodríguez, de 35 años, quien fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí, los estudios radiográficos revelaron que el objeto se encontraba atravesado transversalmente en la zona toracoabdominal.

El paciente fue intervenido quirúrgicamente y los médicos lograron extraer la bombilla sin complicaciones mayores. Rodríguez se encuentra en situación de encierro desde el 5 de febrero de 2016, cumpliendo condena por abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto y amenazas simples. Permanece internado bajo custodia.