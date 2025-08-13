Villa Cañás celebrará el Día de la Pachamam

Recambio y reposición de árboles en Villa Cañás
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.Villa CañásAyerSOFIA ZANOTTI
Mañana jueves 14 de agosto se llevará a cabo una actividad especial para conmemorar el Día de la Pachamama, organizada por la Escuela Normal Superior N°38 "Domingo F. Sarmiento" en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás.
La jornada, libre y gratuita, tendrá lugar en la Plaza "Pachamama" del Barrio 4 Hectáreas, a partir de las 13.30 horas. El programa incluye la tradicional ceremonia de la Pacha y la plantación de árboles, en un gesto simbólico de cuidado y respeto por la naturaleza.
Además, la propuesta contará con la participación de Beto Rodríguez, quien brindará su música para acompañar la celebración. Desde la organización destacaron que el encuentro busca reforzar el vínculo comunitario y revalorizar las costumbres ancestrales.
