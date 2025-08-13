Recambio y reposición de árboles en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás, a través del área de Espacios Verdes y Arbolado Público, lleva adelante un plan de recambio y reposición de árboles en distintos sectores de la ciudad.



El trabajo consiste en retirar ejemplares que se encuentran secos, enfermos o con riesgo de caída, y reemplazarlos por nuevas especies que se adapten al entorno urbano. El objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos y, al mismo tiempo, preservar y fortalecer el arbolado público.

Las especies seleccionadas fueron elegidas por su buena adaptación al clima local, bajo impacto sobre veredas y aporte paisajístico. Entre ellas se incluyen fresno dorado, fresno rojo, lapacho, pezuña de vaca, acacia visco, guaran, acer negundo, ibirapitá (para plazas) y manzanos de jardín.