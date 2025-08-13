Vecinos de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas y un paseo en bicicleta, en una tarde que reunió deporte, música y personajes infantiles.
Recambio y reposición de árboles en Villa Cañás
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.Villa CañásHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través del área de Espacios Verdes y Arbolado Público, lleva adelante un plan de recambio y reposición de árboles en distintos sectores de la ciudad.
El trabajo consiste en retirar ejemplares que se encuentran secos, enfermos o con riesgo de caída, y reemplazarlos por nuevas especies que se adapten al entorno urbano. El objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos y, al mismo tiempo, preservar y fortalecer el arbolado público.
Las especies seleccionadas fueron elegidas por su buena adaptación al clima local, bajo impacto sobre veredas y aporte paisajístico. Entre ellas se incluyen fresno dorado, fresno rojo, lapacho, pezuña de vaca, acacia visco, guaran, acer negundo, ibirapitá (para plazas) y manzanos de jardín.
La Escuela de Educación Técnica N.º 652 celebra 75 años con actividades y una gran cena aniversario
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
Avanzan obras de mejorado en calles de Villa Cañás
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andriani, detalló el alcance del plan de colocación de piedra y mejoras en arterias clave de la ciudad, en diálogo con Oscar Canavese para Novedades del Sur y Sonic TV.
Charla sobre discapacidad convocó a vecinos para debatir inclusión y derechos
La Lic. Mariel Di Mastrogirolamo brindó una disertación abierta que promovió el diálogo y la reflexión sobre los desafíos y derechos de las personas con discapacidad.
Villa Cañás será sede de la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino
Este domingo 10, cuatro equipos de la región se enfrentarán en el Salón de Deportes Municipal en el marco del certamen organizado por la AVSOS. La entrada es libre y gratuita.
La Liga de Fútbol Infantil celebra sus 40 años con un torneo especial
En el marco de su aniversario, la Liga reunirá a todos los clubes e invitados que formaron parte de su historia. Este domingo arranca la fase clasificatoria en Villa Cañás y María Teresa.
YPF aplicó nuevos cambios en sus precios en Santa Fe
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
Cristina Kirchner pide frenar la ejecución de sus bienes en la causa Vialidad
La exvicepresidenta, condenada a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, solicitó a la Justicia suspender el decomiso de bienes y cuestionó el cálculo del perjuicio al Estado.
La oposición avanza para quedarse con la comisión investigadora del caso Libra
Con un dictamen de mayoría y una nueva regla para destrabar empates, la oposición logró encaminar la designación de autoridades en la comisión que indaga el escándalo cripto que salpica al Gobierno.
Milei reúne a diputados en Olivos para blindar vetos y sostener el ajuste fiscal
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.