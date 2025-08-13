Causa Vialidad: sin pago del decomiso por 537 millones

El plazo de diez días hábiles otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 para que nueve condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, abonaran de forma solidaria el decomiso de 537 millones de dólares, venció este miércoles a las 9:30 sin que se registraran pagos.

La suma debía ser depositada en una cuenta del Banco Nación a nombre del Tribunal. Fuentes judiciales confirmaron que, desde ahora, se iniciará la ejecución de bienes y dinero ya embargados. Además, la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola fue instruida para identificar otros activos embargables con el fin de completar el decomiso.

En el caso de la ex presidenta, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y con arresto domiciliario, su defensa presentó dos recursos: uno ante el propio Tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación. En ambos, pidió dejar sin efecto el decomiso en lo que la involucra, argumentando que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y que no proviene de delitos.

El Tribunal, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, también podrá avanzar contra bienes y fondos de otros condenados como el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obra Pública José López.