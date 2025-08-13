Causa Vialidad: sin pago del decomiso por 537 millones

Causa Vialidad: venció el plazo para pagar el decomiso
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no depositaron el monto fijado por el Tribunal Oral Federal 2. Ahora se ejecutarán bienes y fondos embargados.Política Hace 6 horasSOFIA ZANOTTI
El plazo de diez días hábiles otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 para que nueve condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, abonaran de forma solidaria el decomiso de 537 millones de dólares, venció este miércoles a las 9:30 sin que se registraran pagos.
La suma debía ser depositada en una cuenta del Banco Nación a nombre del Tribunal. Fuentes judiciales confirmaron que, desde ahora, se iniciará la ejecución de bienes y dinero ya embargados. Además, la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola fue instruida para identificar otros activos embargables con el fin de completar el decomiso.
En el caso de la ex presidenta, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y con arresto domiciliario, su defensa presentó dos recursos: uno ante el propio Tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación. En ambos, pidió dejar sin efecto el decomiso en lo que la involucra, argumentando que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y que no proviene de delitos.
El Tribunal, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, también podrá avanzar contra bienes y fondos de otros condenados como el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obra Pública José López.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
La Comisión de Salud de la Cámara baja unificará cinco proyectos para pedir al Gobierno detalles sobre la supervisión a HLB Pharma y Ramallo, vinculados al caso de fentanilo contaminado.
La expresidenta solicitó suspender la ejecución ordenada en la “Causa Vialidad” y defendió la legitimidad de su patrimonio, a horas de que venza el plazo para el pago de US$530 millones.
La ministra de Seguridad cuestionó la cadena de custodia y pidió identificar a los responsables del ingreso y distribución del opioide que provocó casi cien muertes.
Desde 1987, el Partido Justicialista domina el proceso de designación de jueces en la provincia, con mayorías clave en todos los organismos involucrados.
El Presidente reunió a legisladores de LLA y del PRO en Olivos para asegurar los votos que sostengan sus vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La exvicepresidenta, condenada a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, solicitó a la Justicia suspender el decomiso de bienes y cuestionó el cálculo del perjuicio al Estado.
Con un dictamen de mayoría y una nueva regla para destrabar empates, la oposición logró encaminar la designación de autoridades en la comisión que indaga el escándalo cripto que salpica al Gobierno.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.