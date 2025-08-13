Confirman 96 muertes por fentanilo contaminado en Argentina

Las autoridades sanitarias y judiciales confirmaron que ascienden a 96 las muertes provocadas por el consumo de fentanilo contaminado, aunque existe temor de que la cifra crezca en los próximos días. La investigación sigue abierta debido a casos dudosos y muertes que aún no fueron registradas oficialmente.

Según datos de la agencia Noticias Argentinas, el conteo incluye pacientes que recibieron el opioide adulterado, mientras que se analiza la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca cuya procedencia es incierta. Esto podría modificar el número final de víctimas.

En paralelo, el martes se confirmó la incautación total de las ampollas contaminadas distribuidas en el país. Se trataba de más de 100 mil dosis de fentanilo adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Todas fueron retiradas de circulación antes de ser administradas en hospitales, lo que, según las autoridades, evitará nuevos casos de intoxicación.