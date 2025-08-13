Confirman 96 muertes por fentanilo contaminado en Argentina

Científicos del CONICET desarrollan terapia experimental contra el glioblastoma
La estrategia bloquea una proteína clave del tumor, aumentando la efectividad de la quimio y la radioterapia en modelos preclínicos.
La cifra de víctimas podría aumentar mientras avanza la investigación judicial. Se incautaron más de 100 mil ampollas adulteradas en todo el país.SociedadHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Las autoridades sanitarias y judiciales confirmaron que ascienden a 96 las muertes provocadas por el consumo de fentanilo contaminado, aunque existe temor de que la cifra crezca en los próximos días. La investigación sigue abierta debido a casos dudosos y muertes que aún no fueron registradas oficialmente.
Según datos de la agencia Noticias Argentinas, el conteo incluye pacientes que recibieron el opioide adulterado, mientras que se analiza la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca cuya procedencia es incierta. Esto podría modificar el número final de víctimas.
En paralelo, el martes se confirmó la incautación total de las ampollas contaminadas distribuidas en el país. Se trataba de más de 100 mil dosis de fentanilo adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Todas fueron retiradas de circulación antes de ser administradas en hospitales, lo que, según las autoridades, evitará nuevos casos de intoxicación.
Bomberos Voluntarios de Firmat adquirieron un vehículo Renault 210 4x4 para reforzar la respuesta ante incendios forestales y emergencias. La inversión supera los 75 millones de pesos.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.
El organismo ordenó el retiro del producto “Wondercow” en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
Un joven fue acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo tras quitarse y destruir el dispositivo de seguimiento que tenía colocado.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
