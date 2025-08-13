Casi cuatro décadas de control judicial del PJ en Buenos Aires

Causa Vialidad: venció el plazo para pagar el decomiso
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
Desde 1987, el Partido Justicialista domina el proceso de designación de jueces en la provincia, con mayorías clave en todos los organismos involucrados.
El Partido Justicialista (PJ) gobierna la provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 1987, con la única interrupción de María Eugenia Vidal (PRO) entre 2015 y 2019. En este período, el PJ ha mantenido las mayorías necesarias en la Legislatura Bonaerense para la designación de jueces.
En el esquema provincial, los magistrados son propuestos por el gobernador a partir de una terna vinculante enviada por el Consejo de la Magistratura, órgano que históricamente cuenta con mayoría kirchnerista. Este consejo selecciona a los candidatos mediante concursos y evaluaciones, aunque el Ejecutivo puede designar a cualquiera de los propuestos, independientemente del puntaje obtenido.
La última etapa corresponde al Senado bonaerense, que también suele contar con mayoría justicialista, encargado de aprobar o rechazar los nombramientos en sesión pública. Este circuito ha permitido al oficialismo provincial conservar influencia directa sobre el Poder Judicial.
En 2023, la Suprema Corte bonaerense solicitó al Ejecutivo y Legislativo la creación de nuevos órganos judiciales en distintas jurisdicciones y la designación de jueces para cargos ya creados pero sin funcionamiento. Entre ellos se encuentran Juzgados de Garantías, Correccionales, de Ejecución, Tribunales Orales, Cámaras Penales, de Familia, Contencioso Administrativos y del Trabajo, distribuidos en varias ciudades de la provincia.
Con este esquema, el gobierno provincial mantiene un control institucional sobre el sistema judicial, con capacidad de designar magistrados y de expandir la estructura judicial según sus decisiones políticas.
La Comisión de Salud de la Cámara baja unificará cinco proyectos para pedir al Gobierno detalles sobre la supervisión a HLB Pharma y Ramallo, vinculados al caso de fentanilo contaminado.
La expresidenta solicitó suspender la ejecución ordenada en la “Causa Vialidad” y defendió la legitimidad de su patrimonio, a horas de que venza el plazo para el pago de US$530 millones.
La ministra de Seguridad cuestionó la cadena de custodia y pidió identificar a los responsables del ingreso y distribución del opioide que provocó casi cien muertes.
El Presidente reunió a legisladores de LLA y del PRO en Olivos para asegurar los votos que sostengan sus vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.