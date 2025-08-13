Casi cuatro décadas de control judicial del PJ en Buenos Aires

Desde 1987, el Partido Justicialista domina el proceso de designación de jueces en la provincia, con mayorías clave en todos los organismos involucrados.

Política Hace 3 horasSOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
0d096b9a-19d2-4a40-825a-e8a70aaa0a52-16-9-discover-aspect-ratio-default-0_1200_800

El Partido Justicialista (PJ) gobierna la provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 1987, con la única interrupción de María Eugenia Vidal (PRO) entre 2015 y 2019. En este período, el PJ ha mantenido las mayorías necesarias en la Legislatura Bonaerense para la designación de jueces.

En el esquema provincial, los magistrados son propuestos por el gobernador a partir de una terna vinculante enviada por el Consejo de la Magistratura, órgano que históricamente cuenta con mayoría kirchnerista. Este consejo selecciona a los candidatos mediante concursos y evaluaciones, aunque el Ejecutivo puede designar a cualquiera de los propuestos, independientemente del puntaje obtenido.

La última etapa corresponde al Senado bonaerense, que también suele contar con mayoría justicialista, encargado de aprobar o rechazar los nombramientos en sesión pública. Este circuito ha permitido al oficialismo provincial conservar influencia directa sobre el Poder Judicial.

En 2023, la Suprema Corte bonaerense solicitó al Ejecutivo y Legislativo la creación de nuevos órganos judiciales en distintas jurisdicciones y la designación de jueces para cargos ya creados pero sin funcionamiento. Entre ellos se encuentran Juzgados de Garantías, Correccionales, de Ejecución, Tribunales Orales, Cámaras Penales, de Familia, Contencioso Administrativos y del Trabajo, distribuidos en varias ciudades de la provincia.

Con este esquema, el gobierno provincial mantiene un control institucional sobre el sistema judicial, con capacidad de designar magistrados y de expandir la estructura judicial según sus decisiones políticas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias