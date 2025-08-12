Tres imputados por apuestas ilegales recuperan la libertad bajo fianza

Este lunes, en los Tribunales de Venado Tuerto, se desarrolló la audiencia imputativa contra tres personas detenidas la semana pasada durante allanamientos en Venado Tuerto, Carmen, Córdoba capital y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa por explotación de apuestas ilegales virtuales.

Los imputados —dos hombres y una mujer, todos oriundos de Venado Tuerto— fueron acusados del delito de “explotación, administración, operación y organización de juego clandestino”, contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal, que prevé penas de tres a seis años de prisión efectiva.

Tras la audiencia, el fiscal Iván Raposo informó que los acusados podrán recuperar la libertad mediante el pago de una caución de $15 millones cada uno, y deberán cumplir medidas restrictivas: no salir del país, evitar contacto entre ellos y con otros involucrados, y mantener bloqueadas sus cuentas bancarias. La decisión se basó en la ausencia de riesgos procesales, la falta de antecedentes y el arraigo laboral y domiciliario en la jurisdicción.

La causa se inició en noviembre de 2024 a partir de una denuncia del vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena. La investigación reveló que un primer detenido operaba al menos tres plataformas de apuestas virtuales no autorizadas, lo que derivó en nuevos procedimientos la semana pasada. Según la fiscalía, la estructura utilizaba transferencias bancarias, billeteras virtuales y entidades financieras para canalizar el dinero, y no se descartan nuevas detenciones.

La pesquisa continúa con el objetivo de desarticular la red y bloquear las plataformas ilegales, que operaban sin control estatal ni fiscalización, afectando la recaudación pública y exponiendo a los apostadores a riesgos legales y económicos.