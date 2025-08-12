Tres imputados por apuestas ilegales recuperan la libertad bajo fianza

Intentó ingresar droga a Coronda oculta en sus zapatillas
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
Dos hombres y una mujer de Venado Tuerto fueron imputados por juego clandestino virtual y deberán pagar una caución de $15 millones cada uno. La investigación sigue en curso.Policiales Hace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Este lunes, en los Tribunales de Venado Tuerto, se desarrolló la audiencia imputativa contra tres personas detenidas la semana pasada durante allanamientos en Venado Tuerto, Carmen, Córdoba capital y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa por explotación de apuestas ilegales virtuales.
Los imputados —dos hombres y una mujer, todos oriundos de Venado Tuerto— fueron acusados del delito de “explotación, administración, operación y organización de juego clandestino”, contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal, que prevé penas de tres a seis años de prisión efectiva.
Tras la audiencia, el fiscal Iván Raposo informó que los acusados podrán recuperar la libertad mediante el pago de una caución de $15 millones cada uno, y deberán cumplir medidas restrictivas: no salir del país, evitar contacto entre ellos y con otros involucrados, y mantener bloqueadas sus cuentas bancarias. La decisión se basó en la ausencia de riesgos procesales, la falta de antecedentes y el arraigo laboral y domiciliario en la jurisdicción.
La causa se inició en noviembre de 2024 a partir de una denuncia del vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena. La investigación reveló que un primer detenido operaba al menos tres plataformas de apuestas virtuales no autorizadas, lo que derivó en nuevos procedimientos la semana pasada. Según la fiscalía, la estructura utilizaba transferencias bancarias, billeteras virtuales y entidades financieras para canalizar el dinero, y no se descartan nuevas detenciones.
La pesquisa continúa con el objetivo de desarticular la red y bloquear las plataformas ilegales, que operaban sin control estatal ni fiscalización, afectando la recaudación pública y exponiendo a los apostadores a riesgos legales y económicos.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
El Ministerio Público de la Acusación confirmó que las partes encontradas en contenedores y en el relleno sanitario de Ricardone pertenecen a la misma persona. La investigación continúa.
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
Siete personas fueron detenidas y se incautaron cocaína, marihuana, dinero, celulares y vehículos en diversos procedimientos de la Policía santafesina.
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.