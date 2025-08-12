Ramiro Marra vuelve a apuntar contra Riquelme y la dirigencia de Boca

El economista y legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, intensificó en los últimos meses sus críticas hacia Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca Juniors. Desde sus redes sociales, el jefe de bloque libertario sostiene un discurso que combina cuestionamientos deportivos e ideológicos, con mensajes que buscan posicionarlo como alternativa opositora dentro del club.

En enero de 2025, Marra aseguró que Boca había pagado 4 millones de dólares por el regreso de Gary Medel, quien disputó solo 11 partidos. Sin embargo, el jugador había llegado en condición de libre, por lo que la afirmación fue desmentida. A pesar de ello, el legislador reiteró su postura y comparó a Riquelme con Daniel Passarella, recordado por el descenso de River Plate.

En otros mensajes, responsabilizó al Consejo de Fútbol y a la presidencia de “llevar al club al fracaso”, especialmente tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la derrota en el Superclásico ante River. También cuestionó la postura institucional contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), asegurando que, como hincha, no se sintió representado y defendiendo la conversión de los clubes en empresas, modelo vigente en Europa.

En paralelo, Marra publica contenido alusivo a la “era dorada” de Boca, acompañado de frases que sugieren sus aspiraciones a integrar la vida política del club, por fuera tanto del oficialismo como de la oposición ligada al macrismo.