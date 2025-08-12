Ramiro Marra vuelve a apuntar contra Riquelme y la dirigencia de Boca

River vendió a Santiago Simón al Toluca por 3,5 millones de dólares
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.DeportesHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
El economista y legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, intensificó en los últimos meses sus críticas hacia Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca Juniors. Desde sus redes sociales, el jefe de bloque libertario sostiene un discurso que combina cuestionamientos deportivos e ideológicos, con mensajes que buscan posicionarlo como alternativa opositora dentro del club.
En enero de 2025, Marra aseguró que Boca había pagado 4 millones de dólares por el regreso de Gary Medel, quien disputó solo 11 partidos. Sin embargo, el jugador había llegado en condición de libre, por lo que la afirmación fue desmentida. A pesar de ello, el legislador reiteró su postura y comparó a Riquelme con Daniel Passarella, recordado por el descenso de River Plate.
En otros mensajes, responsabilizó al Consejo de Fútbol y a la presidencia de “llevar al club al fracaso”, especialmente tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la derrota en el Superclásico ante River. También cuestionó la postura institucional contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), asegurando que, como hincha, no se sintió representado y defendiendo la conversión de los clubes en empresas, modelo vigente en Europa.
En paralelo, Marra publica contenido alusivo a la “era dorada” de Boca, acompañado de frases que sugieren sus aspiraciones a integrar la vida política del club, por fuera tanto del oficialismo como de la oposición ligada al macrismo.
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.
El Xeneize, con 11 partidos sin ganar, recibe a Racing en La Bombonera en un encuentro que podría definir la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.