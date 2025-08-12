PBA y Corrientes, dos pruebas clave para el Gobierno antes de octubre

Gobernadores insisten con ATN y Combustibles en el Congreso
Pese al rechazo de la Casa Rosada, la oposición avanza con los proyectos que modifican el reparto de ATN y del Impuesto a los Combustibles. El oficialismo prevé un nuevo revés legislativo.
La Libertad Avanza enfrenta un escenario incierto en las elecciones provinciales de Corrientes y Buenos Aires, que podrían influir en el clima político previo a los comicios nacionales de octubre.
La Libertad Avanza (LLA) se prepara para dos citas electorales decisivas antes de las elecciones nacionales de octubre: los comicios a gobernador en Corrientes, el 31 de agosto, y las legislativas provinciales en Buenos Aires, el 7 de septiembre.
En territorio bonaerense, referentes del peronismo aseguran haber detectado un cambio en el humor social, especialmente en la primera y tercera sección electoral. En esta última, bastión kirchnerista, prevén una ventaja para el PJ, mientras que la primera sección será el foco de la estrategia libertaria para equilibrar el resultado. El interior provincial presenta un panorama dividido y, en algunos distritos, se cuestiona la falta de acuerdos con intendentes clave.
En Corrientes, LLA decidió competir sin alianzas tras no concretar un acuerdo con el gobernador radical Gustavo Valdés. El diputado Lisandro Almirón será su candidato, aunque las encuestas lo ubican en tercer o cuarto lugar. La capital provincial aparece como el punto más favorable para el oficialismo nacional, mientras que en el interior pesa la estructura del actual gobierno provincial.
Ambos escenarios son considerados por analistas y dirigentes como termómetros políticos que podrían anticipar el clima de la campaña nacional. En el oficialismo reconocen que los resultados influirán en el relanzamiento de la gestión y en eventuales ajustes en el gabinete, de cara a la recta final hacia octubre.
El PJ definió como prioridad difundir en toda la provincia los mensajes de la ex presidenta, con miras a las elecciones de septiembre y octubre.
La Justicia allanó una clínica cordobesa y secuestró historias clínicas ante la sospecha de más víctimas por el lote adulterado de HLB Pharma. El caso ya registra 76 fallecidos en el país.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
Marlene Spessio pidió al presidente que retire una imagen de su hijo menor de edad y advirtió que “la libertad de expresión tiene un límite”.
La Justicia federal dispuso el secuestro de bienes por más de USD 54 millones al empresario condenado por la “Ruta del Dinero K”. La medida alcanza a propiedades, vehículos, cuentas en el exterior y activos de sus empresas.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.