PBA y Corrientes, dos pruebas clave para el Gobierno antes de octubre

La Libertad Avanza (LLA) se prepara para dos citas electorales decisivas antes de las elecciones nacionales de octubre: los comicios a gobernador en Corrientes, el 31 de agosto, y las legislativas provinciales en Buenos Aires, el 7 de septiembre.

En territorio bonaerense, referentes del peronismo aseguran haber detectado un cambio en el humor social, especialmente en la primera y tercera sección electoral. En esta última, bastión kirchnerista, prevén una ventaja para el PJ, mientras que la primera sección será el foco de la estrategia libertaria para equilibrar el resultado. El interior provincial presenta un panorama dividido y, en algunos distritos, se cuestiona la falta de acuerdos con intendentes clave.



En Corrientes, LLA decidió competir sin alianzas tras no concretar un acuerdo con el gobernador radical Gustavo Valdés. El diputado Lisandro Almirón será su candidato, aunque las encuestas lo ubican en tercer o cuarto lugar. La capital provincial aparece como el punto más favorable para el oficialismo nacional, mientras que en el interior pesa la estructura del actual gobierno provincial.

Ambos escenarios son considerados por analistas y dirigentes como termómetros políticos que podrían anticipar el clima de la campaña nacional. En el oficialismo reconocen que los resultados influirán en el relanzamiento de la gestión y en eventuales ajustes en el gabinete, de cara a la recta final hacia octubre.