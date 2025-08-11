El Papa León XIV respalda el acuerdo de paz de Trump en el Cáucaso

Sismo en Turquía deja un muerto y 29 heridos
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balikesir, provocando el derrumbe de 16 edificios y generando pánico en la población.
InternacionalesHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
El Papa León XIV celebró este domingo la firma del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, alcanzado con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rubricado en Washington. El pontífice expresó su deseo de que este paso marque el inicio de una paz duradera en el Cáucaso Sur.
Durante su tradicional sermón en la Plaza de San Pedro, felicitó a los líderes de ambos países por resolver, mediante una declaración conjunta, décadas de tensiones en torno a la región disputada de Nagorno Karabaj. “Espero que este evento contribuya al establecimiento de una paz sólida y duradera”, afirmó.
Fuentes diplomáticas del Vaticano señalaron que el Papa valoró el rol decisivo de Trump en las negociaciones, que incluyeron reuniones privadas en la Casa Blanca, acuerdos de garantías económicas y de seguridad, y la creación de un corredor entre Azerbaiyán y Najicheván administrado por Estados Unidos durante 99 años. Este paso, denominado oficialmente Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), será un símbolo de cooperación y estabilidad regional.
El pontífice agradeció a “quienes han trabajado con perseverancia para construir puentes de diálogo”, subrayando que este respaldo papal podría facilitar nuevos vínculos entre comunidades religiosas y diplomáticas en favor de la paz.
Un autobús turístico y un camión colisionaron en Mato Grosso. Entre los heridos hay doce en estado grave.
Los cancilleres de ambos países exigieron medidas urgentes y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Israel avanza con un plan para tomar el control total de la Franja.
El Gobierno venezolano calificó como “burda operación de propaganda política” el ofrecimiento de 50 millones de dólares hecho por Estados Unidos a cambio de información sobre el presidente Nicolás Maduro.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.
La desesperación por conseguir comida provocó una estampida en el centro de Gaza. Cuatro camiones volcaron, hubo saqueos y bandas armadas se apoderaron de parte de la ayuda.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.