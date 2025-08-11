El Papa León XIV respalda el acuerdo de paz de Trump en el Cáucaso

El Papa León XIV celebró este domingo la firma del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, alcanzado con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rubricado en Washington. El pontífice expresó su deseo de que este paso marque el inicio de una paz duradera en el Cáucaso Sur.

Durante su tradicional sermón en la Plaza de San Pedro, felicitó a los líderes de ambos países por resolver, mediante una declaración conjunta, décadas de tensiones en torno a la región disputada de Nagorno Karabaj. “Espero que este evento contribuya al establecimiento de una paz sólida y duradera”, afirmó.

Fuentes diplomáticas del Vaticano señalaron que el Papa valoró el rol decisivo de Trump en las negociaciones, que incluyeron reuniones privadas en la Casa Blanca, acuerdos de garantías económicas y de seguridad, y la creación de un corredor entre Azerbaiyán y Najicheván administrado por Estados Unidos durante 99 años. Este paso, denominado oficialmente Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), será un símbolo de cooperación y estabilidad regional.

El pontífice agradeció a “quienes han trabajado con perseverancia para construir puentes de diálogo”, subrayando que este respaldo papal podría facilitar nuevos vínculos entre comunidades religiosas y diplomáticas en favor de la paz.