Kicillof acusó al Gobierno de difundir un video editado

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció este domingo que el Gobierno nacional difundió un video editado para perjudicarlo políticamente. El señalamiento estuvo dirigido al presidente Javier Milei y a su vocero, Manuel Adorni, quien compartió el fragmento en la red social X.

En el recorte, se escucha a Kicillof afirmar que el peronismo “no tenía propuestas” de cara a las elecciones. Sin embargo, el periodista Gabriel Sued, autor de la entrevista, publicó la versión completa y desmintió que el mandatario haya hecho esa afirmación en esos términos.

“¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”, indicó Sued junto al registro original.

Kicillof, por su parte, acusó al oficialismo de “inaugurar su campaña” con una breve visita a La Matanza y de recurrir a “mentiras digitales, videos fabricados y campaña roñosa en redes”. Además, sostuvo que “las mentiras de Milei y su inteligencia artificial no tapan la realidad” y aseguró que el próximo 7 de septiembre “le vamos a contestar en las urnas”.

El cruce se da en el inicio de la campaña legislativa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que tendrá como estrategia central polarizar con el gobernador bonaerense, tanto en la contienda del 7 de septiembre como en las elecciones nacionales de octubre.