Operativos policiales contra el microtráfico en Rosario, Casilda y Helvecia

Cayó una banda narco familiar en Canals: incautaron más de 4.000 dosis de cocaína
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
Siete personas fueron detenidas y se incautaron cocaína, marihuana, dinero, celulares y vehículos en diversos procedimientos de la Policía santafesina.Policiales Hace 2 horasSOFIA ZANOTTI
En distintas localidades del centro y sur de la provincia, efectivos de la Policía de Santa Fe realizaron operativos contra el microtráfico de estupefacientes, que derivaron en la aprehensión de siete personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo, celulares y vehículos.
Los procedimientos, coordinados por las unidades regionales II, IV y VII, se concretaron en Rosario, Casilda y Helvecia.
En Rosario, personal del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (G.I.R.I.) interceptó en calles Cabal y Juan B. Justo a dos hombres de 31 y 37 años que intentaron huir. Llevaban varios envoltorios con cocaína. En otro punto de la ciudad, agentes del Comando Radioeléctrico secuestraron 25 envoltorios con cocaína y dinero a un joven de 28 años, en la intersección de Magaldi y Benteveo.
En Casilda, efectivos que patrullaban bulevar 25 de Mayo al 2400 sorprendieron a dos individuos de 18 y 31 años que empujaban una motocicleta. Entre sus pertenencias hallaron más de 30 envoltorios con cocaína, dos celulares, una moto de 150 cc y más de $400.000.
Por último, en Helvecia, dos jóvenes de 22 y 24 años fueron identificados mientras consumían marihuana en la vía pública, durante un operativo preventivo del Comando Radioeléctrico local.
