Cristina kirchner respondió a milei tras la cadena nacional

Milei ratificó el ajuste y anunció medidas fiscales
En cadena nacional, el Presidente defendió su plan económico, justificó vetos a leyes sociales y anunció iniciativas para “amurallar” el déficit cero.
La ex presidenta cuestionó los dichos del mandatario y lo acusó de mentir sobre la situación económica del país.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió este sábado al mensaje en cadena nacional que el presidente Javier Milei emitió el viernes por la noche. En un posteo en su cuenta oficial de X, la ex mandataria afirmó que al jefe de Estado “lo van a sacar de la Casa Rosada con un chaleco de fuerza” y lo acusó de mentir sobre la economía.
Kirchner cuestionó las declaraciones de Milei en las que sostuvo que los salarios le ganaron a la inflación y que “ahora se come más que antes”. También lo criticó por negar la emisión monetaria, señalando que el Gobierno utiliza este mecanismo para pagar intereses de deuda y sostener tasas de interés elevadas.
En su mensaje, la ex presidenta sostuvo que los beneficiados por esas políticas son “los mismos de siempre” y apuntó contra el ministro de Economía. Además, defendió las cadenas nacionales de sus gestiones, asegurando que “nunca fueron para quitar derechos, sino para mejorar la vida de los argentinos”.
El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.
En la misa de San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la situación de jubilados, desocupados y sectores vulnerables, en una homilía que profundiza las tensiones con la gestión de Javier Milei.
La Libertad Avanza, el peronismo, Provincias Unidas y otras fuerzas formalizaron sus alianzas para competir el 26 de octubre. El PRO, gobernadores y partidos provinciales sellaron acuerdos estratégicos en distintos distritos.
Tras cerrar un acuerdo electoral en varios distritos, La Libertad Avanza y el PRO negocian los nombres que integrarán las boletas nacionales y provinciales. Tienen plazo hasta el 17 de agosto para presentarlos oficialmente.
El Xeneize, con 11 partidos sin ganar, recibe a Racing en La Bombonera en un encuentro que podría definir la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT.
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
Un hombre fue encontrado sin vida, atado y quemado, en el barrio Las Heras. La Justicia investiga un presunto homicidio.
La Lic. Mariel Di Mastrogirolamo brindó una disertación abierta que promovió el diálogo y la reflexión sobre los desafíos y derechos de las personas con discapacidad.
