Cristina kirchner respondió a milei tras la cadena nacional

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió este sábado al mensaje en cadena nacional que el presidente Javier Milei emitió el viernes por la noche. En un posteo en su cuenta oficial de X, la ex mandataria afirmó que al jefe de Estado “lo van a sacar de la Casa Rosada con un chaleco de fuerza” y lo acusó de mentir sobre la economía.

Kirchner cuestionó las declaraciones de Milei en las que sostuvo que los salarios le ganaron a la inflación y que “ahora se come más que antes”. También lo criticó por negar la emisión monetaria, señalando que el Gobierno utiliza este mecanismo para pagar intereses de deuda y sostener tasas de interés elevadas.

En su mensaje, la ex presidenta sostuvo que los beneficiados por esas políticas son “los mismos de siempre” y apuntó contra el ministro de Economía. Además, defendió las cadenas nacionales de sus gestiones, asegurando que “nunca fueron para quitar derechos, sino para mejorar la vida de los argentinos”.