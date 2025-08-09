Milei ratificó el ajuste y anunció medidas fiscales

El presidente Javier Milei brindó este viernes por la noche un mensaje por cadena nacional en el que reafirmó el rumbo económico de su gestión y lanzó una advertencia a la oposición: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

En su discurso, el mandatario defendió su política de ajuste y el superávit fiscal, al que calificó como “la piedra angular” para garantizar una recuperación económica sostenible. Justificó el veto a leyes que establecían aumentos para jubilados, una moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, argumentando que “usan causas nobles como excusas para llevar a la quiebra nacional”.

Milei anunció dos medidas para reforzar el equilibrio fiscal:

Prohibición de financiamiento con emisión monetaria: instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro recurra al Banco Central para cubrir gasto primario.

Ley para penalizar el déficit: proyecto que establecerá sanciones si se aprueba un presupuesto con desequilibrio, obligando a detallar el origen de cada nuevo gasto.

El Presidente cerró con un mensaje contundente: “No vamos a volver al pasado ni al sendero de la decadencia”.