El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
Milei ratificó el ajuste y anunció medidas fiscales
En cadena nacional, el Presidente defendió su plan económico, justificó vetos a leyes sociales y anunció iniciativas para "amurallar" el déficit cero.
El presidente Javier Milei brindó este viernes por la noche un mensaje por cadena nacional en el que reafirmó el rumbo económico de su gestión y lanzó una advertencia a la oposición: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
En su discurso, el mandatario defendió su política de ajuste y el superávit fiscal, al que calificó como “la piedra angular” para garantizar una recuperación económica sostenible. Justificó el veto a leyes que establecían aumentos para jubilados, una moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, argumentando que “usan causas nobles como excusas para llevar a la quiebra nacional”.
Milei anunció dos medidas para reforzar el equilibrio fiscal:
Prohibición de financiamiento con emisión monetaria: instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro recurra al Banco Central para cubrir gasto primario.
Ley para penalizar el déficit: proyecto que establecerá sanciones si se aprueba un presupuesto con desequilibrio, obligando a detallar el origen de cada nuevo gasto.
El Presidente cerró con un mensaje contundente: “No vamos a volver al pasado ni al sendero de la decadencia”.
Gobierno dio de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad laboral otorgadas de forma irregular
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.
La Iglesia eleva el tono contra el Gobierno y advierte sobre el impacto social del ajuste
En la misa de San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la situación de jubilados, desocupados y sectores vulnerables, en una homilía que profundiza las tensiones con la gestión de Javier Milei.
Definiciones clave: alianzas políticas inscriben frentes para las legislativas de octubre
La Libertad Avanza, el peronismo, Provincias Unidas y otras fuerzas formalizaron sus alianzas para competir el 26 de octubre. El PRO, gobernadores y partidos provinciales sellaron acuerdos estratégicos en distintos distritos.
Definen las listas: LLA y PRO avanzan en la elección de candidatos para octubre
Tras cerrar un acuerdo electoral en varios distritos, La Libertad Avanza y el PRO negocian los nombres que integrarán las boletas nacionales y provinciales. Tienen plazo hasta el 17 de agosto para presentarlos oficialmente.
Milei encabezó una sorpresiva reunión de Gabinete tras el revés en Diputados
El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada y finalizó pasadas las 16
Villa Cañás, pionera nacional: una escuela prueba una docente virtual con inteligencia artificial
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
El Xeneize, con 11 partidos sin ganar, recibe a Racing en La Bombonera en un encuentro que podría definir la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT.
Furor por Shein y compras a China desploma el superávit comercial argentino
Las importaciones desde China crecieron un 34% en el primer semestre de 2025 y redujeron el superávit bilateral en un 74%. El boom de compras online y el atraso del dólar, entre las principales causas.
Cayó una banda narco familiar en Canals: incautaron más de 4.000 dosis de cocaína
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
Horror en Mar del Plata: hallan un cuerpo incinerado con una soga al cuello en un descampado
Un hombre fue encontrado sin vida, atado y quemado, en el barrio Las Heras. La Justicia investiga un presunto homicidio.