Villa Cañás será sede de un encuentro participativo del programa Planificar Santa Fe

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, junto a la Facultad Regional de Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Municipalidad de Villa Cañás, invita a participar del encuentro regional del programa Planificar Santa Fe – Región Sur.



La jornada se desarrollará el miércoles 13 de agosto, de 13 a 15 horas, en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) de Villa Cañás. La actividad es libre y gratuita.

El programa Planificar Santa Fe busca establecer un marco normativo y operativo que integre la sostenibilidad ambiental y social del territorio con la formulación de planes de ordenamiento territorial, generando consensos y herramientas para el desarrollo equilibrado de la región.

Están convocadas a participar instituciones públicas y privadas, productores, comerciantes, docentes, estudiantes, organizaciones sociales, referentes ambientales, vecinos y vecinas de toda la zona, con el fin de aportar ideas y propuestas que contribuyan a delinear el futuro del territorio de manera participativa.