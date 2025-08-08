Villa Cañás será sede de un encuentro participativo del programa Planificar Santa Fe

Villa Cañás será sede de la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino
Este domingo 10, cuatro equipos de la región se enfrentarán en el Salón de Deportes Municipal en el marco del certamen organizado por la AVSOS. La entrada es libre y gratuita.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático convoca a instituciones, productores, organizaciones y vecinos a un encuentro regional para definir lineamientos de ordenamiento territorial con enfoque sostenible.Villa CañásHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, junto a la Facultad Regional de Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Municipalidad de Villa Cañás, invita a participar del encuentro regional del programa Planificar Santa Fe – Región Sur.
La jornada se desarrollará el miércoles 13 de agosto, de 13 a 15 horas, en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) de Villa Cañás. La actividad es libre y gratuita.
El programa Planificar Santa Fe busca establecer un marco normativo y operativo que integre la sostenibilidad ambiental y social del territorio con la formulación de planes de ordenamiento territorial, generando consensos y herramientas para el desarrollo equilibrado de la región.
Están convocadas a participar instituciones públicas y privadas, productores, comerciantes, docentes, estudiantes, organizaciones sociales, referentes ambientales, vecinos y vecinas de toda la zona, con el fin de aportar ideas y propuestas que contribuyan a delinear el futuro del territorio de manera participativa.
Este domingo 10, cuatro equipos de la región se enfrentarán en el Salón de Deportes Municipal en el marco del certamen organizado por la AVSOS. La entrada es libre y gratuita.
En el marco de su aniversario, la Liga reunirá a todos los clubes e invitados que formaron parte de su historia. Este domingo arranca la fase clasificatoria en Villa Cañás y María Teresa.
La gerente María Rosa Chiapuzzi detalló las obras, mejoras tecnológicas y proyectos en marcha de la cooperativa de Villa Cañás, destacando el orden financiero y la apuesta por energías renovables.
La propuesta, organizada junto a la Dirección de Deportes municipal, ofrece actividades recreativas y de bienestar para adultos mayores en el Club Sportsman.
Con la guía de sus docentes, alumnos de cuarto año de la Escuela N.º 38 “Domingo Faustino Sarmiento” llevan adelante un proyecto educativo que combina empatía, compromiso y acción comunitaria: recolectan juguetes para regalar a niños de su ciudad.
El reconocido músico local se presentará este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural, con un espectáculo que fusiona folklore, cumbia y nuevos sonidos. Las entradas ya están disponibles y también se sortean por FM Sonic.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.