El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.Deportes07/12/2025GASTON PAROLA
Boca y Racing se cruzan este domingo, desde las 19.00, en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura. Será el octavo duelo eliminatorio entre ambos en los últimos trece años, una muestra de la rivalidad que se consolidó en el fútbol argentino y que vuelve a ponerlos frente a frente en un escenario decisivo. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.
Boca llega en un gran momento: acumula seis triunfos consecutivos, cuatro en la fase regular y dos en playoffs ante Talleres y Argentinos Juniors. El equipo de Claudio Úbeda repite formación tras recuperar a Alan Velasco, quien regresó a la convocatoria luego de superar una distensión ligamentaria. Ander Herrera, que estaba entre algodones por una sobrecarga muscular, también será de la partida. En cambio, Brian Aguirre quedó afuera de los concentrados.
Pese a algunas especulaciones durante la semana sobre un posible cambio táctico, Úbeda volverá a apostar por el equipo que respondió en los últimos compromisos, incluido Milton Giménez, quien atraviesa una racha negativa de seis encuentros sin convertir.
Racing llega de dos series electrizantes. En octavos revirtió un partido vibrante frente a River con un gol agónico de Gastón Martirena, y en cuartos dejó en el camino a Tigre en una definición por penales con una actuación brillante de Facundo Cambeses. Sin embargo, Gustavo Costas deberá rearmar su estructura: a los expulsados Martirena y Sosa se suman las bajas por lesión de Matías Zaracho, Marcos Rojo y Elías Torres. La buena noticia para el entrenador es el regreso de Bruno Zuculini, quien estaba fuera desde el duelo ante Newell’s.
Con este panorama, Costas evalúa retomar la línea de cinco defensores para contener el peso ofensivo de Boca. Marco Di Césare se perfila como tercer central y Tomás Conechny ocuparía el lugar de Santiago Solari, que terminó con molestias el partido anterior. De todos modos, el ex-Defensa aspira a estar disponible.
Formaciones probables
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Datos del partido:
Hora: 19.00
Árbitro: Darío Herrera
Estadio: La Bombonera
TV: ESPN Premium y TNT Sports
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
