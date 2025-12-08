Un episodio de tensión se registró durante la tarde del domingo en el estadio del Club Studebaker de Villa Cañás, en medio del operativo de seguridad previsto para la final de la Liga Venadense de Fútbol.

Según indicaron fuentes policiales, un joven de 23 años intentó ingresar al predio pese a tener una prohibición vigente que le impide asistir a eventos deportivos. La situación se detectó durante el control de acceso a la parcialidad local, momento en el que los efectivos confirmaron la restricción activa.

Al informarle que no podía entrar, el joven reaccionó de manera agresiva, desoyó las advertencias y se abalanzó sobre el personal policial. En este marco, los agentes debieron reducirlo en el lugar, colocándole las esposas para luego trasladarlo a la sede de la Comisaría Sexta.

La fiscal de turno fue notificada de lo sucedido y dispuso la formación de causa por resistencia a la autoridad, quedando el joven a disposición de la Justicia.