Tito Gizzi participó de la presentación de la Bandera del Departamento
La insignia fue presentada oficialmente tras el concurso “Colores del Sur”, una iniciativa impulsada desde el Senado provincial.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.Villa Cañás08/12/2025LORENA ACOSTA
Un episodio de tensión se registró durante la tarde del domingo en el estadio del Club Studebaker de Villa Cañás, en medio del operativo de seguridad previsto para la final de la Liga Venadense de Fútbol.
Según indicaron fuentes policiales, un joven de 23 años intentó ingresar al predio pese a tener una prohibición vigente que le impide asistir a eventos deportivos. La situación se detectó durante el control de acceso a la parcialidad local, momento en el que los efectivos confirmaron la restricción activa.
Al informarle que no podía entrar, el joven reaccionó de manera agresiva, desoyó las advertencias y se abalanzó sobre el personal policial. En este marco, los agentes debieron reducirlo en el lugar, colocándole las esposas para luego trasladarlo a la sede de la Comisaría Sexta.
La fiscal de turno fue notificada de lo sucedido y dispuso la formación de causa por resistencia a la autoridad, quedando el joven a disposición de la Justicia.
La sala “Madre Teresa de Calcuta” realizó un recorrido por la ciudad para entregar adornos navideños creados por los alumnos junto a sus docentes.
La Secretaría de Obras Públicas inició la segunda etapa de construcción de dársenas en la Ruta 94 y continúa con mejoras en el sistema de desagües pluviales.
El municipio realiza trabajos de mantenimiento y pintura en distintos sectores para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación diaria.
El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.
La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El anfibio fue identificado en las montañas de Guangdong y presenta particularidades físicas y reproductivas que no se habían registrado en otros sapos cornudos de la región.
El Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Además, el Presidente analiza viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible “Que de la mano, de Colapinto…”.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.
El Verde de Villa Cañás cerró una temporada memorable y se coronó campeón de la Liga Venadense 2025. Con otro triunfo por 1-0 ante Unión y Cultura