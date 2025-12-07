Boca y Racing definen al finalista del Clausura en La Bombonera
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible "Que de la mano, de Colapinto…".
Lando Norris se consagró campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi. El piloto de McLaren resistió los ataques iniciales, mantuvo el ritmo cuando cayó al noveno puesto después de su primera detención y completó la carrera detrás de Oscar Piastri y Max Verstappen, quien ganó la competencia pero no pudo arrebatarle el título.
El británico largó segundo y, pese a que su compañero Piastri lo superó en los primeros giros, logró estabilizar su rendimiento para asegurar el podio que lo coronó como el piloto número 35 en alcanzar el campeonato mundial. Del otro lado, Verstappen necesitaba un triunfo y un escenario más favorable para aspirar a su quinto título consecutivo, algo que finalmente no ocurrió.
En el inicio de la prueba, Norris debió lidiar con la presión de Charles Leclerc, decidido a arrebatarle el tercer lugar. El momento más crítico llegó tras el primer paso por boxes, cuando cayó varias posiciones y quedó momentáneamente lejos de la pelea. Sin embargo, recuperó terreno con una serie de maniobras firmes, incluida la superación sobre Yuki Tsunoda, que se volvió uno de los momentos destacados de la tarde en Yas Marina.
La segunda mitad de la carrera transcurrió sin sobresaltos y con un control absoluto de los dos McLaren, que volvieron a ubicar a la escudería británica en lo más alto después de 17 años. La última vez había sido en 2008 con Lewis Hamilton.
Para la Argentina, la jornada tuvo otro foco: Franco Colapinto cerró su temporada con un 20° puesto, sin oportunidades de avanzar pero con el reconocimiento de los fanáticos que lo acompañaron todo el año. Como suele decirse en tono festivo en las redes: “Que de la mano, de Colapinto…”.
La lista de campeones de McLaren vuelve a sumar un nombre de peso, junto a figuras como Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt y el propio Hamilton. Un cierre de temporada que, más allá del resultado, ratifica la reaparición de McLaren como protagonista de la máxima categoría.
Resultados del GP de Abu Dabi
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +12.594s
| 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | +16.572s
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279s
| 63 | George Russell | Mercedes | 58 | +48.563s
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +67.562s
| 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | +69.876s
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +72.670s
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +74.523s
| 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | +76.166s
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | +79.014s
| 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | +81.043s
| 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | +82.158s
| 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | +83.794s
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +84.399s
| 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | +90.327s
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1 lap
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap
| 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1 lap
La Selección Campeona del Mundo integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, tras el sorteo realizado en Washington D.C.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
Agustín Canapino parte con una amplia ventaja hacia el Gran Premio Coronación, donde Mangoni, Rossi y Landa buscarán forzar el milagro para quedarse con la Copa de Oro.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
El piloto argentino pasó del 10° en la FP1 al 19° en la FP2 y reconoció que el rendimiento del Alpine fue "difícil de entender" en la previa del último Gran Premio del año.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
