Tito Gizzi participó de la presentación de la Bandera del Departamento

La insignia fue presentada oficialmente tras el concurso “Colores del Sur”, una iniciativa impulsada desde el Senado provincial.

Villa Cañás06/12/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
595635461_1314544250713673_1055407512639122029_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=o23W

El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, formó parte del acto oficial de presentación de la Bandera del Departamento General López, una nueva insignia que simboliza la identidad y el arraigo regional.

La bandera fue seleccionada mediante el concurso “Colores del Sur”, una propuesta impulsada por la senadora departamental, que convocó a instituciones educativas y a la comunidad a participar del diseño. Según explicaron, el objetivo fue promover la participación ciudadana y reforzar el sentido de pertenencia a la región.

Durante la ceremonia, autoridades provinciales y locales destacaron el proceso colectivo que permitió definir la nueva imagen representativa del Departamento General López. Además, remarcaron la importancia de contar con un símbolo que reúna la historia, la producción y los valores de las localidades que lo integran.

En este marco, Gizzi celebró la iniciativa y subrayó que la bandera “es un aporte significativo para fortalecer la identidad compartida y poner en valor el trabajo creativo de estudiantes y docentes”.

La nueva insignia comenzará a utilizarse en actos institucionales y eventos oficiales en todo el territorio departamental.

Te puede interesar
Lo más visto
santiago-ascacibar-estudiantes-la-plata-capitan-formacion-scaled

River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

GASTON PAROLA
Deportes03/12/2025

El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.

Boletín de noticias