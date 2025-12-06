El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, formó parte del acto oficial de presentación de la Bandera del Departamento General López, una nueva insignia que simboliza la identidad y el arraigo regional.

La bandera fue seleccionada mediante el concurso “Colores del Sur”, una propuesta impulsada por la senadora departamental, que convocó a instituciones educativas y a la comunidad a participar del diseño. Según explicaron, el objetivo fue promover la participación ciudadana y reforzar el sentido de pertenencia a la región.

Durante la ceremonia, autoridades provinciales y locales destacaron el proceso colectivo que permitió definir la nueva imagen representativa del Departamento General López. Además, remarcaron la importancia de contar con un símbolo que reúna la historia, la producción y los valores de las localidades que lo integran.

En este marco, Gizzi celebró la iniciativa y subrayó que la bandera “es un aporte significativo para fortalecer la identidad compartida y poner en valor el trabajo creativo de estudiantes y docentes”.

La nueva insignia comenzará a utilizarse en actos institucionales y eventos oficiales en todo el territorio departamental.