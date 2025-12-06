Niños visitaron instituciones para regalar adornos navideños
La sala “Madre Teresa de Calcuta” realizó un recorrido por la ciudad para entregar adornos navideños creados por los alumnos junto a sus docentes.
La insignia fue presentada oficialmente tras el concurso “Colores del Sur”, una iniciativa impulsada desde el Senado provincial.Villa Cañás06/12/2025LORENA ACOSTA
El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, formó parte del acto oficial de presentación de la Bandera del Departamento General López, una nueva insignia que simboliza la identidad y el arraigo regional.
La bandera fue seleccionada mediante el concurso “Colores del Sur”, una propuesta impulsada por la senadora departamental, que convocó a instituciones educativas y a la comunidad a participar del diseño. Según explicaron, el objetivo fue promover la participación ciudadana y reforzar el sentido de pertenencia a la región.
Durante la ceremonia, autoridades provinciales y locales destacaron el proceso colectivo que permitió definir la nueva imagen representativa del Departamento General López. Además, remarcaron la importancia de contar con un símbolo que reúna la historia, la producción y los valores de las localidades que lo integran.
En este marco, Gizzi celebró la iniciativa y subrayó que la bandera “es un aporte significativo para fortalecer la identidad compartida y poner en valor el trabajo creativo de estudiantes y docentes”.
La nueva insignia comenzará a utilizarse en actos institucionales y eventos oficiales en todo el territorio departamental.
La sala “Madre Teresa de Calcuta” realizó un recorrido por la ciudad para entregar adornos navideños creados por los alumnos junto a sus docentes.
La Secretaría de Obras Públicas inició la segunda etapa de construcción de dársenas en la Ruta 94 y continúa con mejoras en el sistema de desagües pluviales.
El municipio realiza trabajos de mantenimiento y pintura en distintos sectores para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación diaria.
El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.
La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.
El 12, 13 y 14 de diciembre se realizará la apertura oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal con música, arte, deporte y propuestas para toda la familia.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El mediocampista de Racing visitará nuevamente la cancha de Boca, ahora en medio del fallo que lo obliga a reintegrar más de 700 mil dólares por un préstamo otorgado en 2019.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
Agustín Canapino parte con una amplia ventaja hacia el Gran Premio Coronación, donde Mangoni, Rossi y Landa buscarán forzar el milagro para quedarse con la Copa de Oro.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El dólar oficial se mantiene estable, mientras el blue opera con una brecha del 1,7%. También se actualizaron los valores del MEP, CCL y dólar tarjeta.