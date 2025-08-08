La Iglesia eleva el tono contra el Gobierno y advierte sobre el impacto social del ajuste

Milei hablará en cadena nacional sobre los vetos a leyes del Congreso
El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
En la misa de San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la situación de jubilados, desocupados y sectores vulnerables, en una homilía que profundiza las tensiones con la gestión de Javier Milei.Política Hace 3 horasSOFIA ZANOTTI
En una homilía cargada de mensajes políticos, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre las consecuencias sociales del actual modelo económico y reclamó reducir “los niveles de agresión, indiferencia e individualismo” en el país. El mensaje fue pronunciado durante la celebración de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y apuntó a la difícil situación que atraviesan jubilados, personas con discapacidad, desocupados y sectores excluidos.
Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, García Cuerva cuestionó “la crueldad” y “las palabras que lastiman”, y pidió “hacer de la Argentina una casa de reconciliación”. La homilía se suma a una serie de críticas de la Iglesia Católica a decisiones del Ejecutivo, como la baja de edad de imputabilidad, el cierre de organismos públicos y el retiro del Estado en barrios populares.
La Conferencia Episcopal, encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, mantiene una relación distante con la Casa Rosada y concentra su accionar en temas sociales concretos, como el financiamiento del Hospital Garrahan y la defensa de los sectores más vulnerables. Aunque la institución sostiene su prescindencia en el plano electoral, el tono de sus declaraciones marca un claro contrapunto con la política oficial.
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.
La Libertad Avanza, el peronismo, Provincias Unidas y otras fuerzas formalizaron sus alianzas para competir el 26 de octubre. El PRO, gobernadores y partidos provinciales sellaron acuerdos estratégicos en distintos distritos.
Tras cerrar un acuerdo electoral en varios distritos, La Libertad Avanza y el PRO negocian los nombres que integrarán las boletas nacionales y provinciales. Tienen plazo hasta el 17 de agosto para presentarlos oficialmente.
El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada y finalizó pasadas las 16
En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados rechazó decretos firmados por Milei y aprobó proyectos sensibles. El oficialismo reconoce el golpe y analiza los próximos pasos en plena campaña.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.