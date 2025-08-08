La Iglesia eleva el tono contra el Gobierno y advierte sobre el impacto social del ajuste

En una homilía cargada de mensajes políticos, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre las consecuencias sociales del actual modelo económico y reclamó reducir “los niveles de agresión, indiferencia e individualismo” en el país. El mensaje fue pronunciado durante la celebración de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y apuntó a la difícil situación que atraviesan jubilados, personas con discapacidad, desocupados y sectores excluidos.



Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, García Cuerva cuestionó “la crueldad” y “las palabras que lastiman”, y pidió “hacer de la Argentina una casa de reconciliación”. La homilía se suma a una serie de críticas de la Iglesia Católica a decisiones del Ejecutivo, como la baja de edad de imputabilidad, el cierre de organismos públicos y el retiro del Estado en barrios populares.

La Conferencia Episcopal, encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, mantiene una relación distante con la Casa Rosada y concentra su accionar en temas sociales concretos, como el financiamiento del Hospital Garrahan y la defensa de los sectores más vulnerables. Aunque la institución sostiene su prescindencia en el plano electoral, el tono de sus declaraciones marca un claro contrapunto con la política oficial.