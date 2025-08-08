Definen las listas: LLA y PRO avanzan en la elección de candidatos para octubre

Milei hablará en cadena nacional sobre los vetos a leyes del Congreso
El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
Tras cerrar un acuerdo electoral en varios distritos, La Libertad Avanza y el PRO negocian los nombres que integrarán las boletas nacionales y provinciales. Tienen plazo hasta el 17 de agosto para presentarlos oficialmente.Política Hace 6 horasSOFIA ZANOTTI
Luego del cierre del plazo para inscribir alianzas ante la Justicia Electoral, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO comenzaron a delinear quiénes serán sus candidatos en las elecciones nacionales de octubre. El presidente Javier Milei se mostró en la provincia de Buenos Aires junto a referentes de ambos espacios, consolidando un pacto que se replicará en distintos puntos del país.
En territorio bonaerense, el PRO ya definió que postulará a Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro para renovar sus bancas en Diputados. Por parte de LLA, José Luis Espert encabezará la lista en la provincia, mientras que el armador Sebastián Pareja sigue enfocado en los comicios locales de septiembre.
En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO ocupará el quinto y sexto lugar en la boleta para Diputados con Fernando de Andreis y, posiblemente, Jimena de la Torre, mientras que Patricia Bullrich se perfila como primera candidata al Senado por el sector aliado a LLA.
El acuerdo alcanza también a Entre Ríos, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro, mientras que en Mendoza y Chaco se sellaron entendimientos con la UCR. En otras provincias ya se mencionan posibles cabezas de lista, como Lorena Villaverde (Río Negro), Nadia Márquez (Neuquén) y Tomás Figueroa (Santiago del Estero).
El 17 de agosto es la fecha límite para que todos los frentes inscriban oficialmente a sus candidatos ante la Justicia Electoral.
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.
En la misa de San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la situación de jubilados, desocupados y sectores vulnerables, en una homilía que profundiza las tensiones con la gestión de Javier Milei.
La Libertad Avanza, el peronismo, Provincias Unidas y otras fuerzas formalizaron sus alianzas para competir el 26 de octubre. El PRO, gobernadores y partidos provinciales sellaron acuerdos estratégicos en distintos distritos.
En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados rechazó decretos firmados por Milei y aprobó proyectos sensibles. El oficialismo reconoce el golpe y analiza los próximos pasos en plena campaña.
