Definen las listas: LLA y PRO avanzan en la elección de candidatos para octubre

Luego del cierre del plazo para inscribir alianzas ante la Justicia Electoral, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO comenzaron a delinear quiénes serán sus candidatos en las elecciones nacionales de octubre. El presidente Javier Milei se mostró en la provincia de Buenos Aires junto a referentes de ambos espacios, consolidando un pacto que se replicará en distintos puntos del país.

En territorio bonaerense, el PRO ya definió que postulará a Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro para renovar sus bancas en Diputados. Por parte de LLA, José Luis Espert encabezará la lista en la provincia, mientras que el armador Sebastián Pareja sigue enfocado en los comicios locales de septiembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO ocupará el quinto y sexto lugar en la boleta para Diputados con Fernando de Andreis y, posiblemente, Jimena de la Torre, mientras que Patricia Bullrich se perfila como primera candidata al Senado por el sector aliado a LLA.

El acuerdo alcanza también a Entre Ríos, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro, mientras que en Mendoza y Chaco se sellaron entendimientos con la UCR. En otras provincias ya se mencionan posibles cabezas de lista, como Lorena Villaverde (Río Negro), Nadia Márquez (Neuquén) y Tomás Figueroa (Santiago del Estero).

El 17 de agosto es la fecha límite para que todos los frentes inscriban oficialmente a sus candidatos ante la Justicia Electoral.