Tres volcanes en alerta amarilla en Mendoza por actividad sísmica y térmica

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitió alertas técnicas amarillas para tres complejos volcánicos ubicados en el sur de la provincia de Mendoza, debido a señales de incremento en la actividad sísmica, deformaciones en el terreno y anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales.



🔶 Planchón-Peteroa

Situado cerca de Las Loicas, Malargüe y Las Leñas, este complejo muestra un cambio interno en su comportamiento desde mayo, con eventos sísmicos de mayor energía, liberación de gases volcánicos y deformaciones, aunque sin manifestaciones superficiales hasta ahora. Su última erupción importante fue entre 2018 y 2019.



🔶 Laguna del Maule

Ubicado entre Mendoza y Neuquén, presenta una deformación del suelo de hasta 4,2 cm por mes, indicando una posible acumulación de magma a baja profundidad. Si bien no hay señales visibles, la aceleración en los procesos internos genera alerta entre los especialistas.



🔶 Puyehue-Cordón Caulle

En territorio chileno pero con posible impacto en Argentina, este complejo mostró eventos sísmicos moderados, alzamiento del terreno y una anomalía térmica reciente. Este volcán fue protagonista de una importante erupción en 2011 que afectó la región sur del país.