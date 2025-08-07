Tres volcanes en alerta amarilla en Mendoza por actividad sísmica y térmica

Falleció un transportista en la autopista Córdoba–Rosario tras choque entre camiones
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitió alertas técnicas amarillas para tres complejos volcánicos ubicados en el sur de la provincia de Mendoza, debido a señales de incremento en la actividad sísmica, deformaciones en el terreno y anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales.
🔶 Planchón-Peteroa
Situado cerca de Las Loicas, Malargüe y Las Leñas, este complejo muestra un cambio interno en su comportamiento desde mayo, con eventos sísmicos de mayor energía, liberación de gases volcánicos y deformaciones, aunque sin manifestaciones superficiales hasta ahora. Su última erupción importante fue entre 2018 y 2019.
🔶 Laguna del Maule
Ubicado entre Mendoza y Neuquén, presenta una deformación del suelo de hasta 4,2 cm por mes, indicando una posible acumulación de magma a baja profundidad. Si bien no hay señales visibles, la aceleración en los procesos internos genera alerta entre los especialistas.
🔶 Puyehue-Cordón Caulle
En territorio chileno pero con posible impacto en Argentina, este complejo mostró eventos sísmicos moderados, alzamiento del terreno y una anomalía térmica reciente. Este volcán fue protagonista de una importante erupción en 2011 que afectó la región sur del país.
