El presidente Javier Milei presentó este lunes 28 de julio su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), correspondiente al período fiscal 2024. Según los datos informados, su patrimonio ascendió a $206.046.375, con un crecimiento de más de $80 millones respecto al año anterior.

Milei declaró ser propietario de un departamento de 100 m² en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $38.419.071, significativamente más que los $13.657.100 informados en 2023, debido principalmente a la revaluación por el tipo de cambio.

Entre los activos destacados, figuran U$S 20.000 en efectivo, convertidos en $20.580.000, y U$S 65.542 depositados en un banco local, equivalentes a $67.443.222. Además, posee dos vehículos por un valor total de $36.427.800. No declaró deudas.

Por su parte, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, también presentó su declaración jurada ante la OA. Informó un patrimonio de $11.401.021, lo que implica un incremento de $3,5 millones en un año. Indicó tener $4.260.081 en una caja de ahorro, un crédito impositivo de $2.400.000, y un departamento de 150 m² en CABA con una valuación fiscal de $3.992.825. No declaró tenencia de dólares ni cuentas en el exterior.

Las declaraciones juradas son presentadas anualmente por los funcionarios nacionales como mecanismo de transparencia patrimonial y control de enriquecimiento ilícito.