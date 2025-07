Adorni: “Victoria Villarruel no forma parte del proyecto del Gobierno”

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este jueves que la vicepresidenta Victoria Villarruel “no forma parte del proyecto” del gobierno nacional que encabeza Javier Milei, y descartó que esa situación tenga impacto en la estabilidad institucional o la capacidad de gestión del Ejecutivo.

“Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, declaró el funcionario en respuesta a una consulta de la agencia Noticias Argentinas.

Adorni señaló que “no hay ninguna novedad” en esta situación y que el Gobierno ha demostrado que puede gobernar sin su participación: “Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”, enfatizó. Además, minimizó las recientes declaraciones de Milei, quien en un acto partidario había tildado a Villarruel de “bruta traidora”.

Por otro lado, el vocero se refirió al mensaje que publicó Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en su cuenta de X, en el cual intentó ordenar la interna oficialista en medio de tensiones por el armado de listas en Buenos Aires. “El mensaje es que los cargos no importan, lo que importa es que estemos todos en el mismo barco”, explicó Adorni.

Finalmente, ante una pregunta sobre el planteo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, evitó dar definiciones concretas. No obstante, remarcó que cualquier integración política debe partir de “un deseo real y genuino de entender cuál es el vehículo y cuál es el norte”.