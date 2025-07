La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, redobló este viernes sus críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, al considerar que su accionar en la reciente sesión del Senado fue funcional al kirchnerismo y alejado del respaldo al Gobierno. Lo hizo durante un acto oficial en el municipio bonaerense de Tres de Febrero.

“La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima, porque no estaba convocada’. Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas que querían ver al presidente subiéndose a un helicóptero”, sostuvo Bullrich, aludiendo al escándalo político generado en torno a la sesión impulsada por la oposición que aprobó, entre otras medidas, una nueva fórmula jubilatoria.

Las declaraciones de la ministra reavivan las tensiones dentro del oficialismo libertario, tras una semana marcada por desacuerdos en el Congreso y cruces entre funcionarios del Poder Ejecutivo y el ala legislativa.