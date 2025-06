Gallardo pidió refuerzos en cuatro puestos clave para ir por la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo solicitó la llegada de cuatro refuerzos estratégicos para encarar la Copa Libertadores con el objetivo de alcanzar la gloria continental. El actual DT de River Plate apuntó a incorporar jugadores en los siguientes puestos: lateral izquierdo, mediocampista central, volante creativo y delantero.

Por el momento, la única negociación activa es la del atacante Maximiliano Salas, actualmente en Racing Club. Su nombre fue pedido expresamente por Gallardo, luego de que se descartaran las chances de sumar a Ángel Correa y Lucas Beltrán. Desde el entorno del club de Núñez confirmaron que en los próximos días se definirá si River ejecuta la cláusula de rescisión por el delantero.

En julio, River tendrá una agenda cargada con tres partidos correspondientes al Torneo Clausura y uno de Copa Argentina:

River vs. Platense: fin de semana del 13 de julio

Instituto vs. River: fin de semana del 20 de julio

River vs. San Lorenzo: fin de semana del 27 de julio

River vs. San Martín de Tucumán (Copa Argentina): 23 o 30 de julio (a confirmar)

Además, River enfrentará a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida será el jueves 14 de agosto en Asunción, mientras que la revancha será el 21 de agosto en el Monumental, ambos a las 21:30.

La dirigencia millonaria ya trabaja para cumplir con los pedidos del Muñeco y reforzar el plantel en busca de su quinto título continental.