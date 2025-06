Cristina Kirchner reapareció con un mensaje a la militancia: “Me gustó escuchar el ‘vamos a volver’”

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje dirigido a la militancia peronista, tras la masiva movilización en Plaza de Mayo en rechazo a la condena judicial que fue recientemente ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, la ex mandataria agradeció el acompañamiento de los manifestantes y lanzó duras críticas tanto al Poder Judicial como al gobierno nacional.



La ex jefa de Estado expresó su malestar por las restricciones impuestas durante la jornada, señalando con ironía: “Dios, qué cachivaches que son”, en referencia a la prohibición de salir al balcón a saludar. No obstante, destacó con emoción las consignas que escuchó desde la calle: “Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad”.

En otro tramo de su intervención, Cristina repasó logros de su gestión: “Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenían remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además, lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas”.

Finalmente, la ex presidenta criticó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Aseguró que se trata de una política “injusta e insostenible” y advirtió con una metáfora que “tiene vencimiento, como el yogur”.