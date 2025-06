Tragedia aérea en Brasil: cayó un globo aerostático sin permiso y murió una mujer embarazada

Un globo aerostático se precipitó a tierra en el municipio de Capela do Alto, en el estado de San Pablo, Brasil, provocando la muerte de una mujer embarazada y dejando al menos tres personas heridas. La tragedia ocurrió el domingo 15 de junio y generó conmoción en la región.

Según informaron fuentes de la Policía Militar, el globo transportaba a 33 personas y partió desde Iperó. Tras varios intentos fallidos de aterrizaje, cayó violentamente en una zona rural. La víctima fatal fue identificada como Juliana Prado de Oliveira, de 26 años, psicóloga oriunda de Pouso Alegre, quien se encontraba embarazada y realizaba el paseo junto a su esposo.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud de la región y se encuentran fuera de peligro, según el último parte médico.

La Prefectura de Boituva emitió un comunicado en el que confirmó que la empresa organizadora del vuelo no contaba con autorización oficial, el piloto no tenía licencia y la aeronave operaba de manera irregular. También aclararon que el globo siniestrado no formaba parte del 38º Campeonato Brasileño de Aerostación, que se desarrolla actualmente en la zona.

El piloto fue detenido y acusado de homicidio agravado por ejercicio ilegal de una actividad de riesgo y uso de equipo aéreo sin certificación.

Las autoridades locales confirmaron que la empresa había sido clausurada previamente por irregularidades y que funcionaba sin respetar normas de seguridad vigentes. La investigación se encuentra en curso e incluye peritajes técnicos al equipo utilizado, entrevistas con el piloto y un análisis detallado de las condiciones climáticas al momento del hecho.