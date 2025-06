San Lorenzo y un mercado condicionado por las deudas

San Lorenzo atraviesa un mercado de pases invernal cargado de tensiones económicas y deportivas. La dirigencia deberá abonar 2.151.000 dólares para levantar seis inhibiciones que le impiden registrar nuevos jugadores. En paralelo, se esperan ventas para equilibrar las finanzas del club.

A la salida de referentes como Malcom Braida y el DT Miguel Ángel Russo, se suman incertidumbres sobre el futuro de jugadores clave como Iker Muniain, Gastón Hernández y Jhohan Romaña, mientras que la interna se tensó tras la medida de fuerza del plantel por sueldos adeudados.

El nuevo entrenador, Damián Ayude, ya adelantó que la apuesta será por los juveniles: “La idea es que tengan oportunidades y le den alegrías a la gente”.

Las seis inhibiciones que debe saldar San Lorenzo:

U$S 800.000: deuda con Diego “Torito” Rodríguez

U$S 600.000: cuota a Monterrey por Adam Bareiro

U$S 250.000 + 250.000: dos cuotas impagas a Cristian Zapata

U$S 250.000: deuda al Austin FC (MLS) por Romaña

1.000 francos suizos: multa administrativa de FIFA