En el marco de una reciente negociación paritaria para los empleados del Congreso, se definió una nueva actualización de las dietas para los senadores nacionales, quienes desde el próximo mes percibirán más de $9.500.000 brutos mensuales. La medida se aplica en base al esquema aprobado en 2024, que vincula directamente sus haberes a las actualizaciones salariales del personal legislativo.

El acuerdo fue suscripto con el respaldo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, presidenta del Senado. El ajuste contempla un aumento del 1,3% retroactivo desde marzo, que se replicará también para abril y mayo. Este porcentaje se calcula sobre una estructura que contempla 2.500 módulos base, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo. Con el valor del módulo actualmente en $2.376,04, los haberes alcanzan cifras inéditas.

Vale señalar que únicamente cuatro senadores no perciben el adicional por desarraigo. Además, desde abril de 2024, los legisladores cobran una dieta adicional para “compensar” el aguinaldo. En ese entonces, Alicia Kirchner fue la única en optar por mantener su jubilación como fuente de ingresos.

Durante la segunda mitad de 2024, tras una polémica, se resolvió congelar los haberes legislativos hasta el 31 de diciembre, medida que luego Villarruel extendió hasta fines de marzo de 2025. En ese momento, advirtió que futuros aumentos deberían debatirse en sesión.

El aumento coincide con el reclamo de APL (Asociación del Personal Legislativo), encabezado por Norberto Di Próspero, que exige la apertura formal de paritarias para los empleados del Congreso. Dado el vacío institucional, los propios bloques del Frente de Todos fueron quienes elevaron las notas correspondientes a las autoridades legislativas.

A este panorama se suma la incertidumbre por la renuncia aún no oficializada de Emilio Viramonte Olmos como secretario administrativo del Senado, lo que podría derivar en una crisis interna si no se regulariza. Villarruel había prometido restituir atribuciones que habían sido quitadas a su antecesora, María Laura Izzo, algo que aún no se concretó.

Finalmente, la vicepresidenta continúa con designaciones cuestionadas, en medio de un clima tenso dentro del Congreso. Menem, en tanto, mantiene una posición distante sin intervenir directamente. En la Cámara baja, además, sigue sin transparentarse el acceso a resoluciones oficiales, lo que agrava la falta de claridad institucional.