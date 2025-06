Este 3 de junio se cumplen diez años de la primera movilización nacional por Ni Una Menos, surgida tras el femicidio de Chiara Páez en Rufino. En una entrevista exclusiva con Sonic, Fabio Páez, su padre, compartió el dolor que aún lo atraviesa, la frustración por la falta de respuestas concretas y su firme compromiso con la lucha contra la violencia de género.

"Son fechas difíciles, donde el dolor se mezcla con la fuerza de seguir adelante", expresó Fabio, quien desde 2015 se transformó en una de las voces más visibles del reclamo por justicia y políticas efectivas. Chiara fue asesinada por su novio el 10 de mayo de 2015, y su caso fue el disparador que sacó a miles a las calles. “No fueron solo colectivos de mujeres, también salimos los padres, las familias completas”, recordó.

Consultado sobre la situación actual, Páez advirtió que la problemática no ha disminuido: "Santa Fe sigue siendo una de las provincias con más femicidios. Falta decisión política, presupuesto bien asignado y un cambio profundo en el sistema judicial".

Respecto al autor del crimen, que podría obtener la libertad en solo cinco años, el papá de Chiara se mostró consternado: “Siento impotencia. La justicia así como está, solo genera más víctimas. A veces parece que luchamos contra un monstruo”.

Finalmente, dejó un mensaje claro para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: "No están solas. Siempre hay alguien que puede ayudar: una amiga, una madre, una profesora. No se aíslen, no se callen. El 144 está activo. Hay lugares a donde acudir".

A diez años de aquel grito colectivo, el recuerdo de Chiara permanece como símbolo de una lucha que no cesa. Y la voz de su padre sigue alertando que, mientras no haya un compromiso real, “lamentablemente, seguirán apareciendo más Chiaras”.