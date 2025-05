Pullaro: “Santa Fe necesita U$S 8.000 millones para modernizar su infraestructura productiva”

Este jueves, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que la provincia requiere una inversión estimada en U$S 8.000 millones en infraestructura productiva para estar "acorde a los tiempos que corren". El mandatario brindó estas declaraciones en el Museo de la Constitución, donde participó del acto de entrega de diplomas a los convencionales constituyentes.

Pullaro defendió el proyecto de endeudamiento por U$S 1.000 millones, que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial. Aclaró que las condiciones actuales del mercado internacional son favorables para tomar un préstamo y que, en caso de que se modifiquen, el gobierno no avanzará con la operación. “Santa Fe es la provincia menos endeudada del país. Si tomamos crédito hoy, lo hacemos para obras que disfrutarán las próximas generaciones”, remarcó.

En relación con las prioridades, el gobernador señaló que se necesitan rutas de calidad, redes de gas para hogares e industrias, mayor potencia eléctrica y conectividad digital. “El año pasado invertimos U$S 500 millones, este año serán U$S 1.500 millones, y proyectamos llegar a U$S 4.000 millones con recursos propios durante toda la gestión”, detalló.

Además, insistió en que estas inversiones permitirán potenciar la producción y generar empleo. “Argentina se desarrolla con campo, industria, biotecnología y minería. Y gran parte de esa producción saldrá por los puertos santafesinos. Tenemos que estar preparados”, expresó.

Sobre el respaldo del gobierno nacional para avanzar con el endeudamiento externo, Pullaro explicó que continúan las gestiones. “Cuando tengamos aprobada la ley y el aval de Nación, saldremos a buscar los fondos. Pero si no es favorable para Santa Fe, no tomaremos el crédito”, concluyó.