“Me parece que es una condena muy injusta y tengo muchas cosas que decir”, dijo la joven en su conversación con el periodista Fernando Miguez. Y señaló: “Se supone que la Justicia debe ser justa para todos. Yo vivo con chicas en el penal con condenas por lo mismo que yo y ninguna tiene perpetua”.

En el mismo sentido, Galarza lamentó: “Siento que quisieron demostrar que había mujeres que mataban hombres, como dando una condena ejemplar en contra de los movimientos feministas”.

En cuanto al procedimiento judicial, Nahir recordó que una perito, encargada de peritar su celular, fue separada del caso por irregularidades. “Ella misma dijo que falsificó todo y que la obligaron a hacerlo”, indicó.

Sobre su vínculo con Pastorizzo, Nahir se refirió a los hechos de violencia de género que sufrió, al tiempo que negó estar en «una relación de pareja», ya que sostuvo: «Era uno de los chicos con los que yo salía, no tenía una relación estable». Aseguró también tener pruebas de los maltratos que sufrió por parte del joven.

Quién es el responsable del crimen de Fernando, según Nahir Galarza

En la charla con Canal 9 Litoral, Nahir explicó que ella había aceptado “hacerse cargo” del crimen a cambio de obtener un juicio abreviado, ya que no había testigos ni pruebas concluyentes en su contra. Insistió en que «hay muchas contradicciones» en el caso. «Cuando me siento, me dijeron ‘dale, decile que fuiste vos’, y dije así, porque no entendía nada», recordó.

«Yo creo que había mucho morbo alrededor del personaje que habían creado de Nahir Galarza que no le importaba nada”, sostuvo la entrevistada sobre la mediatización del caso.

El periodista le recordó a la joven que tras la condena, hizo declaraciones en las que apuntó a su papá como el autor del crimen de Fernando, pero ahora decidió no repetir esas acusaciones.

En este sentido, Nahir dijo ser ella la «responsable» del hecho porque «es la persona que está cumpliendo una condena» y que, como algún día espera salir en libertad, prefiere preservar a su familia y no acusar a nadie.

“Se inventaron muchas cosas, yo no hice ninguna denuncia ni pedí ninguna restricción contra mi padre. Yo soy responsable, yo estoy condenada. A él no se lo investigo y prefiero preservar a mi familia”, sentenció la joven.

Además, Galarza consideró que como su acusación no fue investigada en su momento, no tiene sentido repetir lo mismo nuevamente.

“Mi pilar es mi familia, no sé qué haría sin ellos. Restablecí el vínculo con mi papá, siempre fue importante”, sostuvo en un tramo de la nota.

La condena de Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo

Nahir Galarza, de 26 años, fue condenada a prisión perpetua en julio de 2018 tras haber sido declarada culpable del asesinato de Fernando Pastorizzo, a quien le disparó dos veces en la madrugada del 30 de diciembre de 2017 cuando estaban en cerca de sus casas, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló hace unos meses en contra del recurso presentado por la defensa de Nahir, lo que dejó firme la sentencia que la condenó a prisión perpetua por el crimen.

Siguiendo los tiempos judiciales estipulados por el Código Penal de Entre Ríos, no pasaron seis meses que la joven -de por entonces 20 años- fue condenada a prisión perpetua. Pero el seguimiento mediático del caso y un cambio de representación legal lograron reavivar su esperanza de declarar nulo el juicio.

Pero esa posibilidad quedó totalmente descartada cuando los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda resolvieron que las objeciones presentadas por la defensa de la joven eran extemporáneas.