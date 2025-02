La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de afiliarse a La Libertad Avanza (LLA), pese a seguir siendo parte del PRO, y aseguró que se siente plenamente identificada con el proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

"Es un tema que todavía no lo hemos hablado. Pero la pertenencia al gobierno me da una pertenencia completa al proyecto", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia, en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli. En este sentido, comparó su relación con el oficialismo con su vida personal: "Tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé".

Bullrich remarcó su compromiso con la gestión libertaria y minimizó la importancia de formalizar su afiliación: “Esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto. Tengo total afinidad, y estoy empujando el carro además”, enfatizó.

La funcionaria también reveló que muchos dirigentes del PRO están estableciendo acuerdos con La Libertad Avanza y que varios ya han decidido sumarse completamente a sus filas, lo que podría derivar en un "éxodo muy grande" dentro del partido liderado por Mauricio Macri.

En plena interna dentro del PRO sobre qué postura adoptar frente al gobierno libertario, Bullrich fue contundente: “El ciudadano que vota al PRO quiere ver a sus dirigentes apoyando al gobierno, no mirándole el pelo al huevo”, en referencia a las críticas internas que algunos sectores del partido mantienen hacia la administración de Milei.

Asimismo, se diferenció de la gestión de Macri sin mencionarlo directamente y destacó que ahora siente más margen de maniobra en su rol dentro del gobierno: “Estoy menos contenida. Más zafada. Tengo más posibilidad de hacer lo que creo que tengo que hacer”, sostuvo.

Y concluyó con una fuerte definición: "El país necesitaba gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Menos especulación, más para adelante, más fuerza, más decisión, más coraje".