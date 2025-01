Arranca la Liga Profesional 2025: todos los partidos, horarios y detalles del Torneo Apertura

La temporada 2025 inicia este jueves con encuentros destacados: Defensa y Justicia vs. Banfield, Newell's vs. Independiente Rivadavia, Lanús vs. Deportivo Riestra, Tigre vs. Vélez, y Godoy Cruz vs. Rosario Central. Conocé horarios, dónde verlos y las formaciones probables.