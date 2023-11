Advierten estafas con una aplicación falsa de billetera virtual

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió sobre una nueva modalidad de estafa en la que se utiliza una versión falsa de una reconocida aplicación de pago o billetera virtual para concretar el delito. En este sentido, llama a la población a prestar especial atención ante esta operatoria y recuerda una serie de recomendaciones para prevenirla.

En esta nueva modalidad, el estafador hace una compra, a la hora de pagar le avisa al vendedor que va a pagar con Mercado Pago, tipea un alias o CBU y el importe. Luego le muestra al comerciante su celular con una pantalla muy similar a la de la aplicación, con el importe correcto y se va. Pero el dinero no llega nunca.

La policía arrestó la semana pasada a un joven santafesino en el microcentro de Rosario, tras la denuncia de varios comerciantes de la zona de peatonal Córdoba que lo descubrieron empleando este ardid.

El problema radica en que en este caso no se está usando la aplicación oficial, sino una falsa, similar a la real, que en realidad nunca realiza la transferencia. Su interfaz tiene apenas un par de pantallas: una para simular la carga de los datos del pago y una segunda para mostrar un falso comprobante, en el que se ve el importe cargado pero ningún dato del emisor. Por ello, su uso no requiere los pasos de autenticación biométrica ni las contraseñas de la aplicación real para generar el comprobante.

La aplicación falsa no está en las tiendas oficiales, por lo que no se puede bloquear. Es por ello que, hasta el momento, el mejor método para combatir estas estafas es prestar atención durante la transacción. El primer punto a tener en cuenta es que el logo de la aplicación es diferente, algo más grande que la original. También hay algunas palabras que no son exactas. Por ejemplo, en la copia dice “pagar” en lugar de “transferir”. Y, finalmente, el comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia.

La recomendación de la Defensoría del Pueblo, es entonces, prestar atención al comprobante emitido. También puede solicitarle al comprador el DNI para comprobar su identidad y anotar el número de documento para dejar constancia en caso de alguna irregularidad. Y, por último, chequear el impacto de la transferencia en la cuenta de recepción.

Es importante recordar que es obligatorio facturar todas las ventas. La facturación también servirá a los comerciantes para realizar la denuncia en caso de que sean víctimas de una estafa.

Ante dudas o consultas, la Defensoría del Pueblo de la provincia Santa Fe atiende de 8 a 18 en Pasaje Álvarez 1516, de la ciudad de Rosario. Puede consultarse más información en www.defensoriasantafe.gob.ar y en las redes sociales del organismo (@defensoriaSF). También pueden realizarse consultas a la Secretaría de Comercio Interior de la provincia, al 0800-555-6768 Opción 2, los días hábiles de 8 a 12.