Violento Asalto a Familiar de Antonela Roccuzzo: Sustraídos 8 Millones de Pesos

En la mañana de este miércoles, un acto violento afectó a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la selección argentina Lionel Messi. Delincuentes a bordo de un auto blanco con vidrios polarizados interceptaron al vehículo de la prima de Antonela, un Onix negro, en Lavalle entre Cochabamba y Pellegrini.

Los asaltantes, a punta de pistola, obligaron al conductor del Onix a detener la marcha. En cuestión de segundos, dos sospechosos rompieron una ventanilla del vehículo y sustrajeron 8 millones de pesos que pertenecían al supermercado Único de Lavalle al 2500, propiedad de la familia Roccuzzo.

El hecho ocurrió rápidamente, y los atacantes, según fuentes policiales, escaparon en un Focus o Cronos blanco. No se descarta la participación de un segundo vehículo en el incidente.

Dentro del Onix se encontraban Agustina S., prima de Antonela Roccuzzo, una empleada del supermercado y un hombre. Marianela, trabajadora del Único, que estaba en el auto, relató a la prensa: "Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala".

Marianela agregó: "Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto". La violenta acción destaca la creciente preocupación por la seguridad en la región.