La expectativa de ver a Boca levantar la séptima Copa Libertadores el próximo 4 de noviembre in situ llevó a miles de hinchas a armar sus valijas en un santiamén y emprender un viaje único rumbo a Río de Janeiro para estar presentes en el Maracaná. Sin embargo, hubo uno que llevó la pasión hasta el extremo, como diría Gustavo Cerati, y llegó a ¡vender la Play Station! de su propio hijo con el objetivo de estar en Río de Janeiro.

Esta curiosa historia la encontró Matías Pellicioni, periodista de TyC Sports, recorriendo las playas de Copacabana en la madrugada brasilera. "Yo vendí la Play, pero dejala ahí"; empezó diciendo este fanático cuyo nombre no trascendió de forma pública.

Sin embargo, el simpatizante xeneize agregó un detalle más que refleja la pasión del pueblo boquense: "La Play era de mi hijo". No contento con eso, añadió otro dato de vital importancia que pinta con mayor color futbolero este particular lance a escondidas. "Me duele decirlo, pero mi hijo es de River. Lo hizo el abuelo. Ahora que lo mire por tele, ja", disparó entre risas.

El Sambódromo abrirá para los hinchas de Boca que queden afuera del estadio Maracaná

Como se calcula que más de 100 mil hinchas dirán presentes en las calles cariocas para alentar al equipo de Jorge Almirón, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, afirmó que "para los argentinos está preparada la estructura en el Sambódromo".

Lo cierto es que la instalación, la cual es uno de los mayores espacios para grandes eventos al aire libre de Río, contará con una pantalla gigante para que los fanáticos boquenses que asistan vean el choque contra Fluminense. Sabiendo que cerca de 30.000 hinchas de Boca estarán en el Maracaná, en el Sambódromo esperan alrededor 50.000 simpatizantes xeneizes.