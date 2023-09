"Me defendí hasta que caí al piso" dijo la víctima de una brutal golpiza

Aun hospitalizado, luego de los golpes recibidos, Nazareno comentó que los golpes comenzaron luego de una situación de tránsito.

Sobre la misma dijo "íbamos circulando por calle Buenos Aires, ellos, como para no chocar, me mandan para el cordón. Cuando llegamos al semáforo de Bv. Argentino y Buenos Aires le hago señas de luces, se pone en verde y se aorrilan. Ahí me bajo, le digo que aprenda a manejar y cuando se baja el que manejaba, eran 3, le dijo que ya está, que no pasaba nada y ahí me empezaron a pegar".

El joven continuó diciendo, "me defendí hasta que caí al piso, después ya no me acuerdo más nada".

Nazareno siguió relatando el hecho y dijo que, cuando se encontró con cuatro personas pegándole patas y piñas, en el piso, pensó que sea lo que Dios quiera.

Actualmente, se encuentra internado en el Hospital San Carlos con fractura de tabique y le están realizando estudios en la cabeza, donde recibió la mayoría de los golpes. Según informó, el lunes le darían el alta.