En un enfrentamiento público que ha sacudido a la tranquila localidad de Chabás, el ex presidente de la comuna, Osvaldo Salomón, arremetió contra la actual administración liderada por Lucas Lesgart, acusando deficiencias en el tratamiento de los residuos generados en el municipio. Lesgart no tardó en salir al cruce de las declaraciones, defendiendo su gestión y señalando la responsabilidad del ex mandatario en el problema del basural.