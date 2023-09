Antony negó las acusaciones de maltrato hacia su exnovia tras ser desafectado de la Selección de Brasil

Antony, atacante del Manchester United y la Selección de Brasil, sacó un comunicado para negar vehementemente las acusaciones de maltrato de su expareja y se declaró inocente después de ser desafectado de la convocatoria para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Antony fue acusado por su exnovia de golpearla en la cabeza en un hotel de Manchester el pasado 15 de enero y propinarle un puñetazo en el pecho, requiriendo ambas agresiones de atención médicas.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirmó en una nota que tomó la decisión de apartar de la Canarinha al jugador de 23 años para "preservar a la supuesta víctima, al propio futbolista" y al plantel dirigido por el técnico Fernando Diniz.



"Puedo decir con confianza que las acusaciones son falsas y que las pruebas que he aportado muestran que soy inocente", dijo Antony en un comunicado. Y agregó: "Mi relación con la señorita Gabriela fue tumultuosa, con ofensas verbales por parte de ambos, pero nunca hubo ninguna agresión física. Confío en que la investigación policial demostrará la verdad sobre mi inocencia".

Antony ha disputado los cuatro partidos de Premier League de esta temporada con el Manchester United, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

El comunicado completo de Antony sobre las acusaciones de maltrato de su exnovia

"Por respeto a mis fans, amigos y familiares, me siento obligado a hablar públicamente sobre las falsas acusaciones de las que he sido víctima. Desde un inicio he tratado este asunto con seriedad y respeto, brindando las aclaraciones necesarias ante la autoridad policial. La investigación policial está bajo secreto judicial y, por lo tanto, no puedo hacer público su contenido.

Sin embargo, puedo decir con seguridad que las acusaciones son falsas y que las pruebas ya presentadas y las demás que se presentarán demuestran que soy inocente de las acusaciones formuladas. Mi relación con la señorita Gabriela fue tumultuosa, con ofensas verbales por parte de ambos, pero nunca hubo ninguna agresión física.

En cada momento, ya sea en testimonios o en entrevistas, presenta una versión diferente de las acusaciones. Por lo tanto, niego vehementemente las acusaciones formuladas e informo que quedo a entera disposición de las autoridades brasileñas para esclarecer lo que sea necesario. Confío en que la investigación policial demostrará la verdad sobre mi inocencia".

Se conocieron chats y fotos que comprometen a Antony en la denuncia por violencia física de su expareja

Gabriela Cavallin, exnovia del jugador de Manchester United, brindó una entrevista con UOL, en la cual mostró las pruebas con las amenazas, intimidaciones y agresiones que sufrió por parte del paulista. En la misma charla, la DJ señaló que el comienzo de los mismos fue a principios de junio del 2022, cuando vivían en Ámsterdam y él defendía la camiseta del Ajax, y ella estaba embarazada de tres meses. La misma sucedió durante un período de separación, y se debió a los celos del futbolista por una publicación que realizó en un boliche.



Según reveló en la nota, Antony la llevó al auto, donde la agredió físicamente y la amenazó con tirarla del automóvil a una alta velocidad. Al día siguiente, Gabriela tuvo que ser atendida en un hospital por una hemorragia. "No quiero volver a verte delante de mí en mi vida. Ridícula. Mujer asquerosa. Contesta. Siniestra. Destructora de vidas", fue uno de los 13 mensajes que recibió por parte del atacante en menos de un minuto. El 21 de junio terminó confirmándose la pérdida de embarazo a las 16 semanas, luego de que no hayan podido controlar el sangrado que padecía.

Tras esta situación, la pareja decidió volver a Países Bajos para luego instalarse en Manchester. Si bien con su fichaje en los Red Devils y su convocatoria a la Copa del Mundo los episodios violentos disminuyeron, a principio de este año volvieron los actos de violencia. Gabriela denunció que el 15 de enero el exjugador de Sao Paulo le dio un cabezazo y le desprendió una prótesis mamaria por un puñetazo en el pecho. Dos meses más tarde, la influencer sufrió una fractura expuesta en uno de los dedos de la mano, luego de que Antony intentara pegarle con un cuenco de cristal en la cabeza.

Brasil anunció la desafectación de Antony

Tras la viralización de la denuncia por violencia de género, la Confederación Brasileña de Fútbol tomó una drástica decisión con el delantero de Manchester United. A días del partido ante Bolivia, el seleccionado brasileño informó que el atacante se retira del conjunto verdeamarelo, con el fin de preservar a la presunta victima.

Además, en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram confirmaron la decisión de Fernando Diniz en convocar a Gabriel Jesús en su lugar.