El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, quien debutó hoy como técnico del Rojo en la victoria por 2-1 frente a Vélez, aseguró que "lo más importante es que se ganó" aunque "todavía faltan doce finales".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el Apache analizó: "Lo más importante es que se ganó, pero hay que seguir trabajando. Me siento identificado con lo que dimos en este primer partido y con la intensidad que jugamos".

A su vez, sobre la pelea por el descenso (quedó 21°), añadió: "Me siento identificado con este primer partido. Creo que era importante jugar con esta intensidad. Este momento hace que juegues así. Todavía faltan doce finales".

Carlitos también explicó la decisión de jugar con cinco defensores: "Tuve la suerte de ir a ver a Vélez la vez anterior y me decidí cuando agarramos en ser claros que íbamos a jugar con línea de cinco porque no teníamos tiempo para prepararnos. Los delanteros arriba estuvieron muy bien".

"Creo que la intensidad la pudimos proponer. El ir a presionar, no dejarlos jugar. Obvio que hay cosas por mejorar, pero me parece que el mensaje fue claro de la manera que tiene que jugar Independiente. Hay que seguir mejorando, lo más importante fue que se ganó y que los chicos pudieron demostrar que pueden", agregó el técnico y continuó: "Confío en los jugadores que tengo, creo que eso es lo más importante. Estoy con ellos a muerte. Con trabajo, humildad vamos a salir adelante, pero con los pies sobre la tierra. Todavía falta mucho".

Tevez explicó por qué Cauteruccio fue suplente

Sobre la decisión de que el uruguayo de 36 años sea suplente y en su lugar juegue Matías Giménez Rojas, Tevez señaló: "Mi sensación era que él podía hacer la diferencia cuando los centrales de ellos se ganen. Para mí lo iba a ganar él, creo que esos 30 minutos que lo necesitamos lo hizo con mucho profesionalismo".

La marca de Antonio Conte y el sistema que usará Independiente

Finalmente, sobre jugar con cinco defensores en los próximos partidos al igual que la Juventus cuando él era parte del equipo que dirigia Antonio Conte, el Apache señaló: "Antonio fue uno de los que más me ayudo a entender un poco el fútbol. Cuando hice el análisis me pareció que Vélez tenía problemas en las bandas y como lo sé enseñar, lo tengo clarísimo, me vino bien porque los jugadores necesitaban un mensaje claro. El sistema dependerá del partido y las conclusiones que saquemos".