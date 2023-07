Voy al banco si vuelvo". La respuesta de Gonzalo Pity Martínez a la "propuesta indecorosa" que recibió para volver a River en medio de los festejos por la Liga Profesional 2023 paralizó los corazones de los hinchas millonarios. El autor de uno de los goles más importantes de la historia de la Banda -la famosa corrida ante Boca para ganar la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid- se ve seducido por la posibilidad de retornar al club en el cual brilló con la número 10 en la espalda. Sin embargo, hay algunas cuestiones que lo impiden momentáneamente.

Es cierto que a River le interesa que el Pity regrese al club en algún momento. No le cierran las puertas a un jugador que rindió de muy buena manera con la banda roja. Pero sucede que el oriundo de Guaymallén sufrió una grave lesión en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha en febrero, durante el encuentro en el que su equipo, Al-Nassr, enfrentó a Al-Taawon

. Fue intervenido quirúrgicamente y todavía no pudo volver al campo de juego, pero se estima que podría entrenarse de manera normal cerca del mes de octubre. No obstante, desde las oficinas del Estadio Monumental podrían intentar traerlo a préstamo visualizando que quizás tenga el alta médica a fines de agosto. De este modo, la idea que tomó fuerzas en las últimas horas es que si se concreta su retorno, directamente no regrese a Arabia y se quede en el país trabajando en la recuperación para luego volver a vestir la camiseta de la Banda.

Si bien hay una sobrepoblación de mediocampistas en el plantel comandado por Martín Demichelis, las posibles salidas de Nicolás De la Cruz o José Paradela dejarían un espacio vacante que el diez podría llenar gracias a la gambeta y la velocidad en espacios reducidos que lo caracteriza. A pesar de la intención de un préstamo, tampoco quieren arriesgarse a incorporar a un jugador que está en el medio de la recuperación de una lesión importante. La idea es que, el día que decida pegar la vuelta al fútbol argentino para ponerse la banda roja, llegue en plenitud física.

Sin embargo, no hay que perder de vista que un aspecto que puede retardar su vuelta a River es que el ex-Huracán en este momento tiene contrato con el conjunto árabe que finaliza en junio del 2024 y tendría que romperlo po extenderlo si quisiera volver ahora, algo que, hoy por hoy, no parece probable.

El paso del Pity Martínez por Arabia Saudita

El futbolista campeón de la Copa Libertadores 2018 llegó a Al-Nassr en septiembre del 2020, proveniente del Atlanta United de la MLS, donde compartió plantel con Esequiel Barco. Apenas se puso la camiseta del equipo saudí se coronó campeón de la Supercopa de Arabia Saudita 2020/21. En abril del 2021 tuvo que abandonar las canchas durante 11 meses tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Hasta febrero de este año había convertido 13 goles en 58 partidos disputados en el Al-Nassr. Pero la mala suerte volvió a tocar su puerta y se lesionó el ligamento colateral externo. Continúa recuperándose y podría volver al césped en octubre.