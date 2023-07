Indiferencia: la decisión de los jugadores de Unión con Sebastián Méndez en el encuentro ante Vélez

Uno de los duelos destacados del lunes en la Liga Profesional tenía como protagonistas a Vélez y Unión en el Estadio José Amalfitani, no solo por tratarse de dos equipos que pelean en la zona de abajo sino que también por la expectativa que se generó alrededor de la relación entre Sebastián Méndez, actual entrenador del Fortín, y los jugadores del Tatengue, que vienen de ser dirigidos por el Gallego. Sin embargo, al saltar al campo de juego, los futbolistas optaron por la indiferencia.

El DT duró apenas once partido en el elenco santafesino con cuatro victorias, cinco empates y apenas dos derrotas. Lo había agarrado último y lo encarriló a tal punto de que salió de zona de descenso directo, lo que volvió aún más sorpresiva su apresurada salida. No solo el hincha y los dirigentes se mostraron dolidos por su decisión, sino que también sus ya exdirigidos, que manifestaron públicamente su descontento y ahora decidieron no saludarlo.

La sorpresiva salida de Méndez de Unión

El 25 de junio, luego de la goleada 3-0 sobre Independiente, en Unión era todo alegría, pero al día siguiente una noticia sorprendió a todos: Sebastián Méndez renunció a su cargo como entrenador (duró once partidos) para dirigir a Vélez, el club de sus amores. “Antes que nada voy a pedirle perdón a la gente de Unión, al hincha genuino y al socio. Porque sí, fue precipitado. Yo tenía tomada una decisión, pero para el final del campeonato y no ahora. Les quiero pedir disculpas. La decisión de estar acá no tiene que ver con algo racional, sino del corazón, que sale de las tripas y que después tomás conciencia de que lo hacés”, reveló en su presentación en el Fortín.

Las disculpas no fueron suficientes y Claudio Corvalán, capitán del Tatengue, habló con TyC Sports y aseguró que "son decisiones que tomó, no soy quién para juzgarla, pero me parece que la manera no fue la correcta. A nosotros nos golpeó como equipo y como grupo. No nos dijo que se iba a Vélez. Está en todo su derecho en hacerlo pero no hay que ser hipócritas y decir la verdad. Nos enteramos que iba a Vélez por el comunicado de Unión y enfrente nuestro no dijo nada. No lo vamos a juzgar porque se quiso ir al club de sus amores, pero no nos gustó la forma en la que se fue", disparó.

El lamento del Gallego por su relación con los jugadores

Pocos días después de su salida de Unión, hinchas colgaron durísimos pasacalles y banderas en contra de Sebastián Méndez. Sin embargo, lo que más le dolió al Gallego fue haber roto su relación con los jugadores. "No me llamaron los chicos y eso me puede llegar a doler mucho más que una bandera o que un insulto", declaró Méndez. "Con los jugadores no hay que fallar nunca. Si ellos sienten que les fallé... voy a tener la posibilidad de hablar con ellos. Nos vamos a enfrentar. Más allá de eso, quiero hablar con ellos", agregó más tarde.